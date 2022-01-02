陳茂波：去年港經濟增長料6.4%　變種病毒令復甦放緩

新冠疫情在近月稍有好轉，經濟開始復甦。財政司司長陳茂波周日(2日)在其網誌撰文，指本港經濟自去年第二季開始回穩，加上電子消費券在去年8月開始發放，帶旺本地消費氣氛，估計2021年全年經濟增長可達6.4%，扭轉之前連續兩年的衰退。他指出，雖然預期內地與國外主要經濟體今年進一步復甦，但在出現變種病毒Omicron下，供應瓶頸會持續，其他商品有加價壓力，環球生產有制肘，料經濟增長會放緩，影響本港復甦速度。

陳指出，有人形容2021年為經濟復甦之年，他指數字上來說確實描繪了香港的狀況，但本港旅遊業依然停頓，導致相關行業復甦步伐落後整體，而這些行業的企業及從業員仍然承受比較大的壓力。他又表示，隨外圍各主要經濟體今年內進一步復甦，香港出口有一定提供支持。加上內地經濟亦堅實，可獲更多增長動力，穩中求進。

不過，他提醒Omicron變種病毒成為經濟復甦的最大不確定因素，有不少國家加強防疫措施及收緊旅遊限制，各地的供應瓶頸或持續，加上能源和大宗商品價格的上漲壓力，或窒礙環球生產，推高全球通脹。他指2022年應繼續處於增長的軌道上，但復甦的廣度、深度和速度現時仍然充滿不確定性，建議加強發展新興產業，核心產業升級轉型，增加更多就業機會，並會在2月底發表財政預算案時一併公布對今年的經濟預測。