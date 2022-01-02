墨西哥央行預計2024年發行自家數碼貨幣

外媒報道，墨西哥央行預計在2024年發行自家數碼貨幣，冀利用最新支付科技促進普惠金融。墨西哥央行曾提及，在研究以多階段發行數碼貨幣的計劃，將作為現行電子支付系統平台基礎，「透過迅速、安全而且有效的架構」以擴展支付選項。

知情人士透露，央行官員一直與金融機構討論推出數碼貨幣所需的執行面與基礎架構，該數碼貨幣將可作為民間日常交易所用。墨西哥目前仍以現金交易為主，尤其是龐大的地下經濟。以2020年為例，地下經濟約佔墨西哥GDP約22%。央行曾警告，加密貨幣資產價值波動且接受度有限帶來的風險。不過，該央行對發行數碼貨幣抱持開放態度，認為這是促進普惠金融的方式。央行總裁Alejandro Diaz de Leon去年中曾表示，鑑於加密貨幣資產日益普及，並考慮相關風險，央行必須迅速行動，發展出最新型式的資金和完全可運作的數位貨幣。墨西哥目前規劃的數碼貨幣為虛擬或電子型式的法定貨幣。

央行主導的數碼貨幣在全球已有先例，巴哈馬於2020年10月推出「沙元」(Sand Dollar)，成為全球首個由央行發行數碼貨幣國家。國際清算銀行去年曾發布一項調查結果，全球約86%的央行正在研究由央行推數碼貨幣的可能性，60%的央行正實驗相關技術，14%的央行正在執行測試計劃。