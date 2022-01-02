各大科企競逐元宇宙商機　相關產品今年「大爆發」

Facebook始創人朱克伯格去年高調宣揚「元宇宙」，令相關概念迅速普及，並成為投資市場的熱捧主題。外媒報道，，除及已易名Meta的Facebook外，蘋果公司(Apple)、微軟及Google等科技巨企正磨刀霍霍，準備今年配合「元宇宙」大舉推出新產品。

報道指出，Meta已表明態度致力發展「元宇宙」技術，研究公司IDC表示，Meta目前製造及銷售虛擬現實(VR)硬件，在2021年的市場佔有率已達75%，預計今年開發VR耳機「 Project Cambria」，該設備將搭配硬件，使其更適合混合現實，或者使用VR耳機外部的攝影鏡頭將現實世界傳送給觀眾。

至於Apple旗下的iPhone及iPad近期安裝了ARkit軟件，允許開發人員創建相關應用程式，使用iPhone時的傳感器進行精確定位及地圖構建，相信配合VR的高端耳機可望在今年推出。

Google早於2013年已推出Google眼鏡，惟該項實驗性產品沒有獲得好評。2020年Google收購了致力開發輕量級擴增實景(AR)眼鏡的North，甚至在招聘訊息上稱，該團隊致力創新AR設備，正將產品加入AR產品組合中。

微軟在2017年收購AltspaceVR時為新軟件奠定了基礎，預計在2022年推出Mesh，允許軟件製造商透過不同設備，共享相同數碼現實的應用程式，該軟件的工作方式有點像視訊通話，只有3D全息圖。