新iPhone策略性採用舜宇鏡頭　為降成本犧牲攝影質素？

大立光作為手機攝影鏡頭的行業至尊，獨門撒手鐧是8P和9P鏡頭。「P」乃鏡頭內塑膠鏡片的數量，要在如此纖薄的機身極為精確地擺放愈來愈多的鏡片，難度不言而喻，嚴苛的不僅是工藝本身，還有廠房環境。可惜大立光用心耕耘、拿着如此傲人的技術卻苦無用武之地。

其實舜宇殺入iPhone不是新聞，而且證券界相信只是總訂單5%，惟象徵意義很大，而且較少人知道的應該是該企拿了iPhone 13的3顆後置主鏡頭中最重要的7P廣角鏡，據報總裁孫泱表示「『美國公司』對我們的產品非常滿意，進展超乎預期！」。據台媒報道，以前舜宇創始團隊常說「只要做到大立光第二就行了！」

更發人深省的是，原來Apple一直不想被大立光「卡勃子」，於是4年前開始「放規格」，首先就是iPhone迄今還是使用舜宇也能做、「食水」已經不太深的7P鏡頭。

跟大立光境況類似的還有機殼廠可成科技(台：2474)。該企早年憑鎂合金打造手提電腦機殼崛起，2014年進入iPhone供應鏈，一度賺得盆滿缽滿，可是最終還是因為最大客戶Apple改變規格之際碰上內地業者爭食，結果2020年8月把江蘇泰州手機機殼廠售予藍思科技，逐步退出手機事業。

不管如何，券商估計應該在今年下半年面世的iPhone 14系列，將推出兩款6.1吋和6.7吋中低階版，以及兩款6.1吋和6.7吋、立訊有份代工組裝的高端版本iPhone 14 Pro。14 Pro或有多項規格升級，如廣角鏡頭將採用4,800萬像素、自拍鏡頭告別「M字頭」，以及採用台積電4納米製程工藝的A16晶片。