港府限建納米樓 旺角細樓新盤今沽3成單位
2022年01月02日 19:47
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2022年首個周末，一手市場有兩個主要新盤開售，帶動整體成交量達約183宗。雖然政府賣地加入限呎條款，規定單位最低面積至280方呎。不過，主打小型單位、全盤單位面積為228方呎或以下的市區新盤，不愁沒有買家捧場，今日(2日)首輪開售暫錄35伙成交。
●旺角雋薈首輪暫沽35伙
新年伊始，一手市場有新盤開售。由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，今日(2日)進行首輪銷售，發售全盤120伙，銷售不設大手時段，每個買家最多可選購兩個單位。今日銷售單位當中，扣除最高10%折扣優惠後，折實售價由約338.8萬港元起，呎價21,881元起。而項目於上周五(31日)截止接受認購登記，錄得約450張入票，超額認購逾2.7倍。市場消息指出，項目截至8時，售出約35伙。
●元朗站The YOHO Hub次輪暫售137伙
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub周日(2日)次輪銷售209伙，當中有5伙為招標發售。項目早上9時先進行A組買家揀樓時段，最多可購買3個單位，最少購買1個不小於600方呎的單位。而稍後的B組買家則最多購買兩個單位。項目於周六(1日)截止接受認購登記，共錄1,379張入票，按價單發售單位約204伙計，超額認購逾5.7倍。據市場消息指，截至下午8時，售約137伙。
新地副董事總經理雷霆表示，該盤被納入為「香港北部都會區」規劃之中，質素優越，對項目銷情十分有信心，將會視乎銷情考慮加推單位，而加推的單位有提價的空間。
●帝御‧嵐天一房557.46萬沽
恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，於元旦日(1日)錄得新成交，新錄得位於7座3樓02室，實用面積326方呎，屬一房間隔，成交價約557.46萬元，呎價約17,100元。
●黃竹坑站揚海兩房呎價約34,620元
由嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，於元旦日(1日)錄得新成交，單位為2B座25樓G室，實用面積470方呎，屬兩房間隔，以1,627.12萬元成交，呎價約34,620元。
●維港滙II連沽3伙 三房售2,290萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙II新近錄得3宗，成交價介乎844.87萬元至2,290萬元。其中，位於第2座19樓C室的單位，實用面積797方呎，屬三房間隔，以2,290萬元成交，呎價約28,733元。
●啟德THE HENLEY III一房875萬元沽
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，周六(1日)沽出位於3B座3樓D室的單位，實用面積356方呎，屬一房間隔，成交價為875.14萬元，呎價24,583元。