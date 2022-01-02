港府限建納米樓　旺角細樓新盤今沽3成單位

2022年首個周末，一手市場有兩個主要新盤開售，帶動整體成交量達約183宗。雖然政府賣地加入限呎條款，規定單位最低面積至280方呎。不過，主打小型單位、全盤單位面積為228方呎或以下的市區新盤，不愁沒有買家捧場，今日(2日)首輪開售暫錄35伙成交。

●旺角雋薈首輪暫沽35伙

新年伊始，一手市場有新盤開售。由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，今日(2日)進行首輪銷售，發售全盤120伙，銷售不設大手時段，每個買家最多可選購兩個單位。今日銷售單位當中，扣除最高10%折扣優惠後，折實售價由約338.8萬港元起，呎價21,881元起。而項目於上周五(31日)截止接受認購登記，錄得約450張入票，超額認購逾2.7倍。市場消息指出，項目截至8時，售出約35伙。

●元朗站The YOHO Hub次輪暫售137伙

新地副董事總經理雷霆表示，該盤被納入為「香港北部都會區」規劃之中，質素優越，對項目銷情十分有信心，將會視乎銷情考慮加推單位，而加推的單位有提價的空間。

●帝御‧嵐天一房557.46萬沽

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，於元旦日(1日)錄得新成交，新錄得位於7座3樓02室，實用面積326方呎，屬一房間隔，成交價約557.46萬元，呎價約17,100元。

●黃竹坑站揚海兩房呎價約34,620元

●維港滙II連沽3伙 三房售2,290萬元

●啟德THE HENLEY III一房875萬元沽