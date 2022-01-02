二手減價吸客　美孚大兩房售價跌穿700萬元

踏入新的一年，二手業主繼續減價吸客，荔枝角美孚新邨「大兩房」單位，減價39萬元，剛以699萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港置業郭詠詩指，香港仔中心L座低層2室，實用面積約438方呎，兩房間隔，望內園景，叫價約705萬元，放盤約兩星期後，即吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價約17萬元，以688萬元成交，呎價約15,708元。

●美聯馬鴻德表示，堅尼地城嘉輝花園A座中層A3室，實用面積約282方呎，兩房間隔，區內租客斥608萬入市，呎價約21,560元，原業主於2010年以約193.8萬元購入，是次轉售帳面獲利約414.2萬元，期內升值近2.14倍。

●世紀21北山嚴智贇稱，天后雅景樓高層B室，實用面積約776方呎，套三房間隔，獲區外換樓客以約1,248萬元承接，呎價約16,082元。

●世紀21北山梁淑儀透露，北角康澤花園C座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置客以約700萬元承接，呎價約17,456元，原業主於2009年8月以295萬元購入上址自住，持貨12年多帳面獲利約405萬元，期內升值約1.4倍。

●中原黎妙蘭稱，柴灣杏花邨29座低層7室，實用面積約643方呎，三房間隔，望內園景，以月租2.2萬元租出，呎租約34元，業主於1988年以57萬元買入單位。

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九龍區

●美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨6期恆柏道8號低層C室，實用面積約563方呎，「大兩房」間隔，望內園景，去年11月中開價738萬元，減價39萬元，以699萬元售出，呎價約12,416元，原業主2005年12月以205.8萬元購入，帳面賺約493.2萬元。

●中原程智聰指，長沙灣THE CAMPTON高層P室，實用面積約462方呎，兩房間隔，以1.8萬元租出，呎租約39元，業主於去年5月以836.5萬元一手買入，現租出可享約2.6厘租金回報。

●香港置業郭德文透露，長沙灣喜漾2座高層D室，實用面積約497方呎，兩房間隔，望海景，以約2.1萬元放租半日，即吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價2,000元，以1.9萬元租出，呎租約38.2元，低市價約5%。

●美聯黃家樂表示，啟德1號(II)第3座中高層H室，實用面積約375方呎，一房間隔，叫價860萬元，放盤約1個月，議價4萬元並以856萬元沽，減幅不足1%，呎價約22,827元，原業主於2017年1月斥資723.7萬元購入，轉手帳賺132.3萬元，升值約18.3%。

●香港置業胡耀才稱，啟德尚．珒溋2座低層K室，實用面積約334方呎，一房間隔，望內園景，以約1.5萬元放盤兩星期後，吸引外區客洽詢，雙方零議價下租出，呎租約44.9元，新租客在「無睇樓」情況下承租。

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新界區

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳新都城2期8座中層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，開價835萬元，經議價後減價57萬元或約6.8%，最終以778萬元易手，呎價約17,642元，原業主於2018年7月以約750萬元購入，新買家為年輕上車客，準備結婚及置業，與業主洽談兩天後入市。

●利嘉閣彭嘉豪稱，馬鞍山迎海．星灣御16座中低層C室，實用面積約512方呎，兩房間隔，望內園及泳池景，新近以1.7萬元租出，呎租約33元，業主於2015年11月以約703.5萬元一手購入，屋苑現時有約76個單位放租，入場月租由1.7萬元起。

●中原胡耀祖指，馬鞍山居屋錦英苑J座低層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，以已補價自由市場價571萬元易手，呎價約8,853元，新買家為用家。

●世紀21奇豐表示，沙田帝堡城1座低層D室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望園景，放盤一星期，原先叫價860萬元，獲買家以830萬元承接，減價30萬元，呎價約15,174元。

●世紀21奇豐周淑萍透露，沙田第一城20座中層G室，實用面積約327方呎，放盤兩個月，獲買家以569.5萬元承接，呎價約17,416元，原業主於2005年6月購入上址，當時作價138萬元，持貨16年至今轉售，帳面獲利431.5萬元離場，期內升值約3倍。

●中原楊頌堯稱，大埔太湖花園7座中層C室，實用面積約355方呎，兩房間隔，議價後以569萬元沽出，呎價約16,028元，新買家為分支家庭，購入單位自用。

●美聯王子超表示，上水維也納花園3座低層G室，實用面積約677方呎，套三房間隔，換樓客原持有同區兩房戶物業，因住屋需求決定物色大單位，見上址呎價低於萬元，考慮不久即決定承接，單位開價由約638萬元，減至608萬元成交，呎價約8,981元。

●中原王勤學指，元朗蝶翠峰10座中層B室，實用面積約604方呎，三房間隔，開價730萬元，經議價後，以708萬元成交，呎價約11,722元，新買家為上車客，趕趁年底前入市。

●祥益謝利官稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居1座高層B室，實用面積約633方呎，套三房間隔，外區租客見該屋苑鄰近小朋友上學地點，方便往返，業主更有輕微議價空間，遂便決定以1.42萬元即睇即租，呎租約22.4元。

●祥益黃慶德指，屯門弦海中層R室，實用面積約336方呎，一房間隔，租客為區內客，見業主不但允許在屋內飼養貓隻，更減價300元，遂便決定以1.17萬元承租，呎租約34.8元。

●世紀21集團林國輝透露，荃灣全．城滙8座低層D室，實用面積約527方呎，兩房間隔，以1,075萬元易手，呎價20,398元，原業主於2017年9月以780萬元購入，持貨4年帳面獲利295萬元，單位期內升值約38%。

●祥益林偉光稱，屯門凱德花園3座中層C室，實用面積約325方呎，同屋苑租客因原居所裝修，需物色租盤暫住三個月，見上址附設裝修連基本傢電，可即租即住，加上原居於同座單位，方便搬遷及視察裝修進度，即以月租1.08萬元承租，呎租約33.2元。

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