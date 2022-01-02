通脹續飆股市存暗湧　三隻避險必買公用股？

大和公共事業、再生能源及環保區域研究主管葉捷賢早在2018年5月美國處於加息周期期間便提出「股息差」(Yield-Gap)的原則去篩選公用股，愈高愈好，關鍵是業務有充沛的現金流去支持派息增長，預測股息回報率(一年股息除以買入價)減去預期加息幅度後所得出的股息差，至少沒有被壓縮。

煤氣主要賣點是歷史長久的紅股政策，「20送1」代表派息每年增長5%，「基本上唔會走你」，本港售氣業務亦無利潤管制，「8月重新加煤氣費嘅理據好充分」，「轉廢為能」業務亦受惠通脹升溫。「不過，本地燃氣銷量好難有咩增長，首先2020年第四季復甦代表業績基數高咗，更甚者，撇開移民潮人係淨流出，首先入境要隔離21日，連大陸人都寧願返上深圳同上海搵機會」。

他建議，現階段先留意電能和長建，8月前轉吼煤氣，不僅是因應加煤氣費的催化劑，還有前兩者的英國配電項目UK Power Network下半年將有新管制協議談判的不確定性，以迎接英國電力市場2023年4月進入為期5年的新規管期。

燃氣股方面

葉捷賢指出，燃氣公司繼續單靠售賣燃氣，風險在於難以控制氣價，因為天然氣本身貴過煤炭，而內地頁岩氣因為開採較為困難，不能如外國經驗般起到降低天然氣價格的作用，所謂「煤改氣」其實不符合經濟效益。

港華行政總裁黃維義早前接受本網訪問表示，內地限電反映集團的智慧能源業務有前景，運用集團燃氣業務在內地工業園區的脈絡，於廠房天台安裝太陽能發電裝置，把電力售予廠房或電網，「太陽唔收我錢，毛利高啲」。