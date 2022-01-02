通脹續飆股市存暗湧 三隻避險必買公用股？
2022年01月02日 20:30
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港股今年表現依然未獲市場寄予厚望，事關內地監管風暴及經濟下行壓力加大之際，還要面對美國聯儲局今年可能在3月結束買債後加息3次合共0.75厘，為估值修復帶來壓力。況且通脹仍來勢洶洶，業務和派息穩定的公用股此時自然會吸引目光，惟專家指出，本地公用股尚值得留意的暫時只有中華煤氣(00003)、電能實業(00006)和長江基建(01038)。
大和公共事業、再生能源及環保區域研究主管葉捷賢早在2018年5月美國處於加息周期期間便提出「股息差」(Yield-Gap)的原則去篩選公用股，愈高愈好，關鍵是業務有充沛的現金流去支持派息增長，預測股息回報率(一年股息除以買入價)減去預期加息幅度後所得出的股息差，至少沒有被壓縮。
葉捷賢接受本網專訪時表示，本地公用股目前較具防守性的僅煤氣、電能和長建，可以排除中電控股(00002)、港燈(02638)和東江水供應商粵海投資(00270)。「兩電有利潤管制，完啦成個故事，兩年加息1.5厘個Yield-Gap點搞」，反觀電能和長建在港燈以外的項目收費機制與利率和通脹掛鈎。
煤氣主要賣點是歷史長久的紅股政策，「20送1」代表派息每年增長5%，「基本上唔會走你」，本港售氣業務亦無利潤管制，「8月重新加煤氣費嘅理據好充分」，「轉廢為能」業務亦受惠通脹升溫。「不過，本地燃氣銷量好難有咩增長，首先2020年第四季復甦代表業績基數高咗，更甚者，撇開移民潮人係淨流出，首先入境要隔離21日，連大陸人都寧願返上深圳同上海搵機會」。
他建議，現階段先留意電能和長建，8月前轉吼煤氣，不僅是因應加煤氣費的催化劑，還有前兩者的英國配電項目UK Power Network下半年將有新管制協議談判的不確定性，以迎接英國電力市場2023年4月進入為期5年的新規管期。
至於今年將再從港府「穩袋」約49億元現金的粵投，問題在於新投資的水資源項目不見得有很理想的回報率，以及內房股色彩愈來愈濃。以粵海置地(00124)為主的物業投資及發展分部去年上半年利潤貢獻達28.46%，比2018年同期高11.83個百分點。
更令他關注的是內房債務危機的「風眼」中國恒大(03333)上月初宣布成立「風險化解委會員」，主席是恒大主席許家印，聯席主席就是粵投母企粵海控股集團的副總經理，「大家會擔心粵投咁多錢，要唔要幫手接吓恒大啲項目？」
燃氣股方面
葉捷賢指出，燃氣公司繼續單靠售賣燃氣，風險在於難以控制氣價，因為天然氣本身貴過煤炭，而內地頁岩氣因為開採較為困難，不能如外國經驗般起到降低天然氣價格的作用，所謂「煤改氣」其實不符合經濟效益。
此外，以中央希望透過增加天然氣消費去整治空氣質素和減低碳排放，內地燃氣用量只會愈來愈大，尤其是冬天，為免受氣荒困擾，燃氣分銷商應該擁有自己的氣源和進口液化天然氣(LNG)的設施，不是單靠中國石油(00857)等3大國營油企提供天然氣，「因為當局真係有機會唔畀你將額外購氣成本轉嫁出去」。
綜合以上，葉捷賢表示，燃氣分銷商要逐漸以天然氣為基礎生產電力和供暖，並幫助解決工業客戶相當頭痛的能源消耗指標要求，亦即業務模式愈來愈像新奧，成為一家綜合能源服務供應商，「所以你見到(恒地系主席)李家傑要親自行出嚟話港華燃氣(01083)要做智慧能源，華潤燃氣(01193)亦要在十四五(第14個5年規劃)要發展分布式能源」。鑑於燃氣股的投資主題已變成怎樣轉型發展新能源，業績期需多加留意有關進度和規劃。
港華行政總裁黃維義早前接受本網訪問表示，內地限電反映集團的智慧能源業務有前景，運用集團燃氣業務在內地工業園區的脈絡，於廠房天台安裝太陽能發電裝置，把電力售予廠房或電網，「太陽唔收我錢，毛利高啲」。
選股方面，新奧較同業高的市盈率反映其作為綜合能源服務商的前景，暫時亦未必會再有燃氣公司「染藍」，就算港華燃氣(01083)朝綜合能源公司的轉型道路會有較大潛在回報，「實現12吉瓦屋頂太陽能發電嘅目標真係要啲時間」。潤燃問題在於增長開始放緩，項目併購亦偏貴，可否釋放工業用戶的價值仍有待觀察，而昆侖能源(00135)併購工作執行進行未盡理想。