華太陽能產業鏈完整且技術領先　全球勢難迅速脫鈎？

在內地監管風暴席捲多個行業下，新能源股去年屢成逆市奇葩，不料遇上美國總統拜登上月正式簽署《防止維吾爾人強迫勞動法案》，半年內生效，指來自新疆的產品都涉及強制勞動，不許進入美國。不過，分析認為，這次轉打「新疆牌」的美國政府熱衷於環保減碳，其乃至全球都難以「搣甩」中國的太陽能供應鏈。

中國駐美大使館早前表示，華府制裁新疆貨威脅全球供應鏈安全。這未必是危言聳聽，事關太陽能電池的原料多晶硅有一半來自新疆。Google前主席施密特早前表示，中國就快或已經在一些領域稱霸全球，其中包括綠色能源。

單看未來3至5年，他不太擔心美國對中國的光伏產品開刀，因為中企的技術短期不見有國外對手的威脅，市場份額大，並有完整且領先的產業鏈，「就算你想喺印度或東南亞起返條光伏產業鏈，撇開起碼需要3年時間唔講，執行力又係問題」。

4零件中企 隆基有望突圍

港上市光伏股炒作空間微

金風可短炒 今年業績勢差

葉捷賢表示，金風可趁公司今季披露去年第四季業績前後伺機短炒，但「2022年佢份業績一定唔好睇」，原因是內地風電剛進入後補貼時代，電企發展風電需要以更大功率（發電量更高）的風機去降低成本，而金風正是在此被客戶劈價，買入前要先留意風機平均售價是否已經企穩，以及電企何時重新加快風電場的建設。現在還有望見到單價和毛利率擴大的風電設備股就是生產風機內軸承的新強聯，這是讓風機發電的核心部件，一直依賴進口。