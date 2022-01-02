華太陽能產業鏈完整且技術領先 全球勢難迅速脫鈎？
2022年01月02日 21:42
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在內地監管風暴席捲多個行業下，新能源股去年屢成逆市奇葩，不料遇上美國總統拜登上月正式簽署《防止維吾爾人強迫勞動法案》，半年內生效，指來自新疆的產品都涉及強制勞動，不許進入美國。不過，分析認為，這次轉打「新疆牌」的美國政府熱衷於環保減碳，其乃至全球都難以「搣甩」中國的太陽能供應鏈。
中國駐美大使館早前表示，華府制裁新疆貨威脅全球供應鏈安全。這未必是危言聳聽，事關太陽能電池的原料多晶硅有一半來自新疆。Google前主席施密特早前表示，中國就快或已經在一些領域稱霸全球，其中包括綠色能源。
大和公共事業、再生能源及環保區域研究主管葉捷賢接受本報專訪時表示，華府如何制裁含有新疆供應商的產品尚待觀察，但其實新特能源(01799)、保利協鑫(03800)和大全新能源等一線廠商之擴產計劃基本上已不在新疆，業界又正以驚人速度擴產，新疆多晶硅在全球的比重4年內將降至約20%甚至更低，大不了僅供內銷產品使用。
單看未來3至5年，他不太擔心美國對中國的光伏產品開刀，因為中企的技術短期不見有國外對手的威脅，市場份額大，並有完整且領先的產業鏈，「就算你想喺印度或東南亞起返條光伏產業鏈，撇開起碼需要3年時間唔講，執行力又係問題」。
4零件中企 隆基有望突圍
不同車用電池之「百花齊放」，太陽能發電組件基本上由4家中企隆基股份、天合光能、晶科能源和晶澳科技瓜分，其中隆基技術進步尤為突飛猛進。也許美企First Solar的薄膜發電和的BIPV（幕牆光伏玻璃）較為出眾，可是就算BIPV勝在重量較主流組件輕，其能源轉換率不夠高，而且隆基等中企也在追趕，洛陽玻璃(01108)或有相關資產注入。
隆基過去兩個月遭北向資金淨賣出逾35億元人民幣，惟去年全年計，仍錄得淨買入逾143億元人民幣，幾乎僅次於招商銀行(03968)A股的近234億元人民幣，跟中國平安(02318)A股和貴州茅台錄得淨賣出相反。
港上市光伏股炒作空間微
不過，葉捷賢提醒，港股尚有炒作空間的光伏股已經不多，「上游收工，下游睇子板塊食胡」，主要是多晶硅股已經「玩完」，產能4年內將大增3倍，屆時供需隨時變成產業鏈中最鬆，而信義光能(00968)進軍多晶硅還有不少執行上的問號，主要是相關工藝並不簡單，以及雲南的電力穩定性。
整個信義系他較看好經營光伏電站的信義能源(03868)，賣點在於4厘多股息回息率的基礎上，還有新項目帶來的派息增長。太陽能玻璃廠商只宜吼福萊特玻璃(06865)，不排除過了今年供需會再次收緊，「30蚊係幾穩陣嘅支持，除返2023年預測每股盈利，10幾倍市盈率唔算貴」。
風電供應鏈未至於離不開中國，總部也設在新疆的風機大廠金風科技(02208)基本上是內需概念，因為國外有西門子等不少勁敵，而且風機體積龐大，不易出口。
金風可短炒 今年業績勢差
葉捷賢表示，金風可趁公司今季披露去年第四季業績前後伺機短炒，但「2022年佢份業績一定唔好睇」，原因是內地風電剛進入後補貼時代，電企發展風電需要以更大功率（發電量更高）的風機去降低成本，而金風正是在此被客戶劈價，買入前要先留意風機平均售價是否已經企穩，以及電企何時重新加快風電場的建設。現在還有望見到單價和毛利率擴大的風電設備股就是生產風機內軸承的新強聯，這是讓風機發電的核心部件，一直依賴進口。