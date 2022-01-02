加息利好美元續強勢　買金仲有冇避險作用？

疫情爆發後急瀉的美匯指數去年顯著反彈，牽動市場神經。寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明相信，環球主要央行為了支持經濟復甦，還要採取務實的金融政策，惟本月美元匯價相對其他主要貨幣仍然是「領導群雄」，不排除美匯指數短期內突破96.938的一年高位，挑戰98或以上。

李焜明估計，美國經濟繼去年增長5%後，今年仍有3.3%增長；聯儲局將於兩個月後結束買債，5月初開始加息周期，全年可能加息4次，即合共一厘至1.25厘，比官方估計多一次。

即使美國聯儲局今年稍後幾乎鐵定重啟加息周期，資金仍注視美國勞工部本港時間周五晚上9時半公布當地上月就業數據，市場估計失業率將再跌0.1個百分點至4.1%，刷新疫後低位，新增非農業職位增至40萬份，同月平均時薪按月再升0.4%，按年漲幅將較前一個月有所放緩，惟依然高達4.1%。

反觀歐元區經濟復甦步伐緩慢、新冠肺炎確診個案高企、通脹將回落下，歐洲央行暫時沒有空間上調利率，因此歐元兌美元本月可能再度下跌穿去年11月的低位1.1186，測試1.103區間，高位先望1.168，視乎美匯走勢、歐元區數據和疫情發展。英倫銀行上月出乎意料重啟加息，惟英鎊兌美元潛在升幅有限，預測本月波幅介乎1.305至1.365，視乎英國政府能否控制病毒蔓延，從而帶動經濟。

加元方面，除了看當地經濟外，也受國際油價格主宰。加元匯價在去年11月以貿易加權計算方式下跌2.4%，跑輸其他主要貨幣，主要是該月油價下跌，以及新變種病毒Omicron開始在全球大流行。

觀乎上月加國每日確診個案持續增加，安大略省宣布再度實施防疫措施，將會拖累聖誕及新年的消費模式，預計經濟發展將會回落，預期美元兌加元匯價本月將於1.255至1.315的區間上落。

商品方面，通脹高企逼使美國聯儲局加緊退出抗疫的超寬鬆貨幣政策，國際金價近日升至接近5個月高位，距離2020年每安士2,072美元的歷史高位不足一成，惟寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明不建議追入。

環球通脹高企已經成為常態，就算今年或有回落迹象，英倫銀行和新西蘭央行已經啟動加息周期，聯儲局今年也會開始加息。

不過，李焜明提醒，2020年金價「狂牛」主要是當時尚未有針對新型冠狀病毒疫苗研發成功，因此成為主流避險工具。反觀現在，息口趨升會推高持有黃金成本，以美元計算的黃金價格下調壓力將會上升，除非疫情惡化，不建議在目前價位吸納黃金作為投資工具；目前支持位在1,760美元和1,700美元區域。

原油去年是全球表現最亮眼的資產之一，足與虛擬貨幣一爭長短。李氏稱，油價後市繼續受供求及環球經濟數據表現兩項因素主宰，預計油價本月會有寒冷天氣支撐，倘有其他利好因素出現，紐約期油將處於每桶73至75美元水平。不過，聖誕及新年假期對物流運輸需求高峰期過後，能源價格可能回復至區間上落，不排除紐約期油回落至65.1至66.39美元的支持位，即比上周五收市有至少12%下跌空間。

市場注視石油輸出國組織及盟國(OPEC+)明天開會，據報主要成員俄羅斯上月未有按照OPEC+協議所列明的數量提高產量，一眾產油國增產意願成疑。俄國副總理諾瓦克日前向加拿大皇家銀行(RBC)表示，今年油價將於65至80美元之間上落，聯邦政府財政預算平衡點對應油價為44.2美元，OPEC+將持續監察疫情對原油市場的影響。

諾瓦克又稱，其實俄國能源業是以石油需求還在增長作為行動指引，批評「能源轉型應該是循序，而不是革命」，華府一邊約束境內的頁岩油生產，一邊要OPEC+增產是自相矛盾。他又稱，原則上俄國可以滿足歐洲消費者任何數量的需要，問題是其天然氣出口的主力Gazprom需要長期供應合約才會大量投資。