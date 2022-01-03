東方日報B1：港股仍貴　基金話廢　旗下清倉轉攻國際

所謂「1月效應」源自美股，意思是指1月股市通常會上升，並衍生出「1月跌全年跌，1月升全年升」的說法，原因是美國投資者為了節省資本增值稅，通常會於12月沽出虧蝕的股票，把帳面虧損變成實際虧損，以獲得稅務寬免，到1月再重整投資組合入市買股。統計過去10年，恒指有7年在1月份上升，其中4年全年亦升；若以連同跌市年份，「1月效應」的準確度只有50%。

利達基金經理及合夥人黃耀宗認為，即使恒指已由去年高位計累瀉24.96%，估值仍未至於「平」，因為恒指去年改革納入了一批新經濟股，高基數效應令其預測市盈率繼續維持在11至12倍左右，並未跌至單位數水平，而且市帳率亦處於1.21倍，尚未「破淨」(現價較每股資產淨值低)。萬一恒指跌穿2008年的上升軌(約22,500點)，後市走勢不容樂觀，旗下基金去年下半年已清倉中港股票，全數改為國際投資組合。

星展香港財資市場部董事總經理王良享則估計，具復甦概念的飲品及啤酒股今年可看高一線，因其定價能力較強，且受通脹影響較低，本地零售股亦可受惠通關。

本地銀行股方面，他指，由於香港短息會跟隨美國短息上升，聯儲局加息兩次將使一個月香港銀行同業拆息(Hibor)由現時約0.2厘升至約0.7厘，料有利銀行貸款業務及息差表現，但大前提是經濟復甦才可帶動借貸需求，因此資金不會一窩蜂流入銀行、保險等金融股。

新冠肺炎疫情令全球供應鏈緊張，更引發全球通脹危機，其中美國去年11月通脹達到6.8%，接近40年新高。面對通脹高居不下，市場聚焦中美兩國上年底結束的首階段貿易協議有何後續，惟這時透過增加關稅促使北京完成貿易協議上採購美國貨的承諾，恐反過來加重美國企業和消費者的壓力，因此華府已陷入兩難。

王良享分析，「現時美國通脹高企除了由供應鏈造成，很大程度更緣於2018年向華加徵關稅，令當地高達九成的進口商須承擔上漲成本，並將此轉嫁消費者所致。」為了抑制通脹進一步升溫，不排除在對華徵稅上有一定程度降低甚至減免，並料兩國角力在北京冬奧前未必升溫。

而在通脹困擾全球下，新興市場會否爆發貨幣危機同樣值得關注。「新興市場之父」麥樸思早前亦警告，土耳其的貨幣危機或蔓延至其他國家，指隨着美國利率上升，所有背負美元債務的國家都將受到衝擊。

不過，王良享派「派定丸」，認為投資者毋須過分擔心新興市場貨幣表現，原因是現時大部分國家經歷1997年亞洲金融風暴後，已經放棄固定匯率制，沒有為了死守匯率而被迫消耗外匯儲備的壓力，因此就算美國聯儲局加息勢在必行令美元上升，其他國家亦會隨之容許當地貨幣貶值。除此之外，不少新興市場現時在經常帳錄得盈餘，亞洲國債佔國內生產總值(GDP)比例偏低，以泰國和印尼為例僅四至五成左右，尚屬安全水平。

此外，國家外匯管理局新聞發言人王春英日前指出，內地第三季外債增加167億美元至接近2.7萬億美元，一部分原因是外資加買人民幣計價境內債務，現時中國外債約47%是中長期債務，按季上升3個百分點，反映外債結構穩定，風險可控。