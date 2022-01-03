陳正犖：2022年商品貨幣　仍睇高一線

美國聯儲局、歐洲央行及日本央行的貨幣政策差異，或為美元走強的重要因素之一，美匯指數去年初至今漲幅高達近7%。

2022年，雖然聯儲局偏鷹派的取態可能支持美元，但市場已基本計入了聯儲局2022年和2023年加息預期。美匯指數繼續上升可能需要市場進一步計入2024年及之後的加息預期。

新一年，相信商品貨幣(澳元、紐元、加元)仍有較大機會上升，主要由於市場對這些國家的加息預期亦積極，而貿易條件仍為影響商品貨幣的主要因素。最新已下調了油價預測，2021年第四季布蘭特期油價格預測從之前的每桶85美元降至平均79美元，現在預計2022年的平均價格將從之前的71美元降至69美元。油價若如預期下跌，對加元的負面影響或需要透過加拿大央行持續的鷹派貨幣政策來抵銷。如果央行未能兌現現時市場的加息預測，加元則容易貶值。

澳元方面，由於基本金屬價格前景樂觀，且未來市場可能進一步計入澳洲央行加息預期，預計2022年澳元或有支持。雖然新西蘭央行未來加息政策可能偏進取，對紐元亦會有支持，但市場已基本計入這一預期，未來紐元上行空間或有限。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖