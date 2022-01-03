四環醫藥：軒竹生物科技擬增資
2022年01月03日 07:08
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四環醫藥(00460)公布，於2021年12月31日，2021投資者、僱員激勵計劃參與者、公司直接全資附屬公司耀忠、耀忠的直接全資附屬公司軒竹開曼、軒竹開曼的直接全資附屬公司軒竹香港及目標公司(即軒竹生物科技股份)訂立增資協議，據此，2021投資者同意認購約3,980萬股目標公司股份(佔完成後目標公司經擴大股本的8.8344%)，總代價為6.105億元人民幣(相當於約7.467億港元)。該總代價已於同日悉數結清。同日，2021投資者、目標公司股東及目標公司訂立股東協議，以規管2021投資者及目標公司股東於完成後作為目標公司股東的權利及責任。
增資事項所得款項淨額將全部用於發展目標公司的主要業務及2021投資者協定的其他用途，但不會用於與目標公司主要業務的日常營運無關的用途。
2021投資者包括陽光人壽保險股份、晉江軒弘三號股權投資合夥企業(有限合夥)、陝西金甌投資基金合夥企業(有限合夥)、江門市倚鋒邑和創業投資合夥企業(有限合夥)、河北中冀財工業升級股權投資基金合夥企業(有限合夥)、上海雲鋅創業投資管理合夥企業(有限合夥)、上海創豐昕文創業投資合夥企業(有限合夥)、蘇州太金壹號股權投資合夥企業(有限合夥)、中銀資本投資控股有限公司、天津百川共贏企業管理合夥企業(有限合夥)、深圳市德諾維一號投資合夥企業(有限合夥)、及灣信啟富(深圳)創業投資中心(有限合夥)。