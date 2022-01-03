四環醫藥：軒竹生物科技擬增資

增資事項所得款項淨額將全部用於發展目標公司的主要業務及2021投資者協定的其他用途，但不會用於與目標公司主要業務的日常營運無關的用途。

2021投資者包括陽光人壽保險股份、晉江軒弘三號股權投資合夥企業(有限合夥)、陝西金甌投資基金合夥企業(有限合夥)、江門市倚鋒邑和創業投資合夥企業(有限合夥)、河北中冀財工業升級股權投資基金合夥企業(有限合夥)、上海雲鋅創業投資管理合夥企業(有限合夥)、上海創豐昕文創業投資合夥企業(有限合夥)、蘇州太金壹號股權投資合夥企業(有限合夥)、中銀資本投資控股有限公司、天津百川共贏企業管理合夥企業(有限合夥)、深圳市德諾維一號投資合夥企業(有限合夥)、及灣信啟富(深圳)創業投資中心(有限合夥)。