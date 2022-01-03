周樂樂：睇好春季市況　傳媒娛樂受惠元宇宙風潮

上周是今年最後一個交易周。上周一由於港股市場處於聖誕假期，所以在沒有外資流入的支撐下，A股出現高開低走情況。周中，搶先開啟春季行情的白酒板塊出現大跌，其他藍籌龍頭股如免稅和中藥也出現暴跌，從而引發了投資者的恐慌情緒。一時之間，市場上出現了很多版本的「故事」。但究其根本，更應該歸咎於部分藍籌股，尤其是消費板塊由於近期漲幅較大，股票估值再次回到估值區域的上限，從而引起估值回調。因此，市場並沒有出現系統性危險，投資者並不需要過分擔憂，只是先前已經打滿樂觀情緒的消費板塊已經到了春季躁動行情尾期，未來一段時間的上升空間相對有限。

進入年底最後一周，很多基金公司已經完成了過去一年的結算，也開始制定新一年的投資策略。根據歷史數據顯示，年底漲幅較大的板塊和明年一季度跑出的板塊相關性較大，因為很多投資者已經開始搶先明年的布局。因此最後一周的板塊表現參考性較強。上周，領跑的無疑是文化傳媒板塊。文化傳媒作為元宇宙概念落地的首要場景，在情緒上能得到更強的支撐。因此遊戲和虛擬現實板塊漲幅喜人。與此同時，再次來到元旦新年檔的重要時間點，受益於今年定檔影片的數量大增，影視板塊的跨年行情值得期待。元宇宙作為四季度的爆點，已經引起了國內外眾多大廠的關注和布局，明年隨着各大廠商推出新一代的VR/AR產品，相信元宇宙板塊將是貫穿明年全年的一條主要投資主線。

除此之外，結合各個賣方的策略報告以及最新中央經濟會議的定調，明年國內的貨幣政策會趨於寬鬆，在流動性的加持下，高景氣度且估值合理的成長板塊如光伏和軍工值得投資者關注。上周光伏和軍工走勢也比較強勢。在低庫存和訂單良好的刺激下，光伏一月的排產情況愈發清晰，按月改善幅度有望超過20%。軍工板塊在四季度面臨的調整最溫和，其2022至2023年的預期符合增長率有30%至40%，估值業績匹配率高。

海外方面，多個國家的Omicron新冠病毒確診案例大幅增加。但是由於新冠病毒已經困擾全球兩年時間，大多數人都已經接受和新冠長期共存了。再加上輝瑞和默沙東近期相繼推出新冠特效藥的三期臨床試驗，市場的擔憂情緒得到一定緩解，美股依然維持穩步攀升的走勢。明年，美國市場更需要關注的是聯儲局的加息節奏，這將是影響美國表現的最直接因素。

對於接下來的操作建議，下周是新的一年。去年漲幅較大的板塊可能進入結構性調整，如新能源汽車板塊，裏面的細分板塊將會有分化的表現。但近期回調幅度較大的光伏板塊和估值最合理的軍工板塊，明年上半年表現的機會更大。元宇宙作為貫穿明年全年的投資主線，極可能激發影視傳媒新一波大行情。

勝利證券副首席運營官 周樂樂