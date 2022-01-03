道期升120點 金價逼近1830美元
2022年01月03日 07:34
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●踏入亞洲時段，美匯指數報95.67；港匯見7.7957；離岸人民幣(CNH)報6.3591；美元兌日圓處115.14；歐元企1.1370，英鎊報1.3522。金價處1,829.66美元。布油報78.46美元，紐油處75.84美元。比特幣報4.74萬美元。道指期貨升120點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微低水。
●美股3大指數上周五(12月31日)反覆偏軟，道指收報36,338點，跌59點，2021年則累升18.73%；標指跌12點，至4,766點，2021年累升26.89%；納指跌96點，至15,644點，2021年升21.39%。
●港股ADR指數按比例計算，收報23,338點，跌59點或0.25%。
●紐約期金2月合約收漲0.8%，每安士報1,828.6美元，2021年全年則累計下跌3.6%。
●紐約期油2月合約收跌1.78美元或2.31%，每桶報75.21美元，主力合約2021年累計上漲將近55%。布蘭特3月期油收跌1.54美元或1.94%，每桶報77.78美元，2021年累漲約54.29%。
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