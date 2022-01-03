惠理基金：A股科技板塊藏元宇宙商機

港股去年累跌一成四，幾乎在全球所有主要股市中墊底。A股方面，滬綜指則累漲近半成，深成指則微升逾2%，明顯跑贏港股。事實上，A股擁有不少具增長概念行業，例如受惠於元宇宙的高端科技板塊，個別股份於過去一年更錄得逾四成半升幅。考慮到元宇宙已成為科技發展重點，該行業有不少投資機遇值得發掘。

內地股市雖因監管政策，以及經濟下行壓力加大而經歷不少波動，但隨着互聯網、房地產及教育行業去年已面對一輪整頓，市場亦已大致消化監管因素，因此即使預期調控政策仍會持續出台，相信不會如去年般大幅影響市場表現。

內地經濟增長放緩壓力仍在，惟當局早前已開始推出針對性的寬鬆政策，穩增長主調已成為市場的主要共識，預料今年政策趨向正面。由於A股市場中受惠於針對性措施的行業之比重偏高，料將更直接受惠於內地經濟復甦。

自去年下半年起，元宇宙成為其中一個市場熱話，雖然目前只是處於理論階段，但隨着不少國際科網龍頭宣布進軍該領域，其每年投資額勢必逐年增加，亦反映其背後商機相當龐大。虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)設備作為進入元宇宙的所需硬件之一，在元宇宙發展的初階段中，相關供應商無疑會成為投資者的焦點板塊。

事實上，Meta(前稱Facebook)在最新一季的財務報表中提到，預計將投入逾100億美元用於AR、VR與相關硬件，以及元宇宙應用和服務的開發。目前全球約一半以上的中高端VR頭戴裝置由內地廠商代工，部分公司在全球VR及AR設備市場上更擁有逾七成的市佔率。據統計，預測2024年全球虛擬實境終端出貨量將逾7,500萬部，VR、AR分別升56%及188%。

由於內地廠商早在2012年開始進軍VR領域，已大致掌握傳感器、光學設計，以及大規模量產的核心能力，在擁有領先技術的前提下，市場領先地位難以被取代，未來應可享有規模經濟的優勢，更可率先受惠於未來行業的高速增長。

惠理基金