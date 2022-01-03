李偉傑：金貓銀貓投資生鮮電商市場惹憧憬

金貓銀貓作為一家線上線下一體化珠寶電商平台，一直都在對傳統珠寶行業進行數字化智能化的賦能。集團今次投資的江蘇農牧人，正處於一個快速增長的階段，根據江蘇農牧人的歷史財務數據顯示，其5月至11月的數據也呈現了集團業務已經快速擴展到了長三角地區的周邊城市。

在「共富」政策大方向下，農村經濟、中國農民的生產勢成下一個發展的重心所在。據易觀智庫調查資料顯示，儘管中國生鮮零售的菜市場渠道佔比仍達60%以上，但是線上渠道增速迅猛，疫情下的2020年中國生鮮電商市場交易規模首次破萬億，2021年預計將達到人民幣1.45萬億；至2023年將達到人民幣2.2萬億，是高成長的發展趨勢，行業前景吸引。

金貓銀貓過往致力對傳統行業實現現代化和賦能，今次將上游供應商或農場、商家和終端客戶連接起來，形成一個商機更大及相互連接的生態系統。通過目標S2B2C平台，上游批發供應商(例如農場)能夠向商家(與目標公司有獨家合作關係的合作經營店舖)供應商品，而終端客戶能夠使用目標公司平台向商家訂購和購買商品，創造雙贏局面。金貓銀貓通過過往成功經驗複製，一方面利好推動實現中國農業產業的現代化和賦能、同時金貓銀貓透過使用目標公司平台，可加強或新建更大的營銷平台及整條供給鏈，提高效率並儘量減少庫存，從而降低整體銷售成本及經營開支。

新投資交易完成後，金貓銀貓將即時進軍農業+SaaS(軟件即服務)產業，該投資項目符合集團發展多元化，拓展更寬更廣的業務領域之策略。同時，農業產業互聯網正處於高速發展期，通過「互聯網+」帶動傳統農業升級，將物聯網、大數據、電子商務等互聯網技術愈來愈多的應用在農業生產領域，不但可加速農業現代化，也能為集團帶來發展前景良好的優質資產，憧憬在協同效益未來可逐步擴大下，長線具較高的投資價值，未來前景樂觀。

走勢上，該股早前出現一輪明顯調整後近期股價出現逐步走穩，考慮公司未來前景向好，足以推動股價上試更高水平。投資者可趁股價調整至接近10天線水平1.58港元開始吸納，中線目標可看2.2港元，防守位置在1.4港元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑