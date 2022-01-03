【高盛推介】阿里表現落後大市 輪證點揀？
2022年01月03日 10:24
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(12月31日)從低位發力反彈，收市升約8.2%。周一(3日)早段回吐部分升幅，現報116.9港元，回調約1.7%。有券商於上月發表今年展望報告，當中阿里獲列在港股首選股名單內。
觀察個股輪證資金流向，可見上周四(12月30日)及上周五共錄得約240萬元資金流入認沽證。認購證於上周三(12月29日)及上周四共錄得約200萬元資金流入後，上周五資金轉向沽出獲利。牛熊證方面，上周五獲資金轉向流入熊證，有約140萬元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價135元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高的阿里購(17536)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的低街貨阿里購(15638)。牛證方面的貼牛選擇可留意阿里牛(57700)，遠牛選擇可留意(56649)，與現價有約9及22元收回距離。
阿里購17536，行使價128.98元，2022年6月23日到期，實際槓桿4.5倍，行使價135元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
阿里購15638，行使價146.5元，2022年5月17日到期，實際槓桿6倍，高槓桿、低街貨。
阿里牛57700，收回價108元，行使價106元，換股比率100，槓桿比率11.0倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
阿里牛56649，收回價95元，行使價93元，換股比率500，槓桿比率4.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，需注意目前市場上的認沽證條款選擇較少，提供的最高槓桿不足5倍，而當中的阿里沽(18636)屬市場上面值低於0.25元的產品中槓桿最高，即低面值兼敏感度高。如若選擇更高槓桿的選擇可留意熊證，例如屬近熊的阿里熊(60590)，與現價有約13元收回距離。
阿里沽18636，行使價109.9元，2022年4月22日到期，實際槓桿3.9倍，高敏感度、市場上面值低於0.25元的產品中，槓桿最高。
阿里熊60590，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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