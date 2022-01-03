向世界錢進：澳冀移民量重返疫前　降申請門檻吸納港人

儘管澳洲是熱門移民目的地之一，在2020至21財年的淨海外移民人數卻自第二次世界大戰以來首次降為負值，亦即移民離境人數超過入境人數。不過，該國已預計下一財年移民數量將重回接近疫情前水平，並帶動當地經濟復甦和填補勞工空缺。

澳洲在上一財年的淨海外移民人數減少了10萬人，這是過去超過70年首次出現的現象，主因疫情爆發，自2020年3月起有超過50萬名臨時簽證持有人離開澳洲。

●人口僅增0.1% 百年最低

由於大部分移民來到澳洲都會打工或做生意，賺取收入後要納稅，亦會消費，加上會置業或租屋，為經濟帶來不少貢獻。因此，大部分國家都會出盡辦法吸引更多移民過來安居樂業。

不過，由於新冠肺炎疫情大流行，臨時簽證人士離開澳洲回鄉，以至澳洲早前被迫採取封關措施，都限制了移民流入人數。當海外移民人數減少，澳洲人口增長降至百年來最低的0.1%水平，疊加勞動力減少，將使澳洲在經濟復甦的路途上蒙上陰影。

研究顯示，人口增長與經濟增長息息相關，以過去2年澳洲實際經濟增長率約2至2.5%為例，其中有近一個百分點是移民帶來的影響。當在澳洲居住的海外移民帶動澳洲總人口增加1%時，國內生產總值(GDP)也會增加1%。

●議會籲放寬永久移居門檻

為了促進疫情後的經濟發展，澳洲政府有意逐步增加外來移民數量，並預測澳洲在2022至23財年的淨外來移民水平會增至18萬人，遠高於原先在2021年5月時估計的9.6萬人，亦接近新冠疫情爆發前的一年19萬淨移民數字。

一份澳洲議會報告指出，在缺乏技術移民下，就業市場出現嚴重的人才短缺，影響企業經營，建議政府應該為持臨時技術簽證者提供獲得永居的途徑。此外，政府應吸引更多海外留學生留在澳洲發展，建議讓合資格而獲得僱主擔保的留學生，把申請永久居留所需的工作經驗由3年縮減到2年。

●「避風港」途徑3月起可申請

對香港特區護照及英國國民(海外)護照(BNO)持有人，更可把握澳洲為港人而設的「避風港」政策申請永居。由2022年3月5日起，持有臨時技術移民工作簽證、臨時技術短缺簽證，或臨時畢業生簽證的港人，持有效簽證並在澳洲連續居住至少4年後，可申請「技術移民獨立簽證」移居澳洲。

而在指定偏遠地區工作或讀書，並在澳洲連續居住滿3年的有效簽證人士，則可申請「偏遠地區技術移民永久居留簽證」居澳。

上述2項專為港人而設的申請永居途徑，可避過傳統計分制度，對學歷、入息、語言能力要求較低，使申請門檻大減，但仍需通過身體檢查、品格審查。相關簽證將不設人數上限，惟會受限於目前澳洲的16萬永久居留移民人數上限。

●悉尼樓價年飆25%中位數達690萬

疫情無阻澳洲樓市升勢。據澳洲統計局在去年12月初公布的全國各大城市住宅樓價指數，8大城市在去年第3季的加權平均樓價按年顯著上升21.7%，是自2003年來最強勁的按年升幅；按季亦升5%，是連續第5個季度錄得升幅。

●較同省其他地區貴73%

澳洲東岸經濟重鎮悉尼樓市升勢強勁，第3季整體住宅價格按年上漲25.4%，按季升6.2%，中位數樓價升至122萬澳元(約690萬港元)，相比新南威爾士省其他地區高出73%。

澳洲第二大城市墨爾本整體住宅價格按年升19.5%，是自2010年第2季度以來的最大年度升幅，按季升3.6%，中位數樓價相比維多利亞省其他地區高出55.7%，報90.3萬澳元(約511萬港元)。

至於其他主要城市的中位價樓價，首都坎培拉報93.8萬澳元(約530萬港元)；布里斯班為68萬澳元(約384萬港元)；霍巴特錄67.2萬澳元(約380萬港元)；阿德萊德報59萬澳元(約333萬港元)；達爾文為57.5萬澳元(約325萬港元)；西澳的珀斯報52.1萬澳元(約294萬港元)。

珀斯的樓價在截至2021年9月底的一年上升了15.7%，創自2007年第1季以來最大的年度升幅，而布里斯班和阿德萊德樓價分別按年上漲19.7%和19%，亦是自2008年初以來最強勁的升幅。

而截至2021年第3季，澳洲住宅物業總值已升至接近9.26萬億澳元(約52.4萬億港元)，創下歷史新高，較2021年第2季的8.77萬億澳元(約49.6萬億港元)升5.5%。以省份區分，新南威爾士省平均樓價升6.51萬澳元，至111.8萬澳元(約632萬港元)，為全澳洲樓價最貴的地方，跟隨其後是澳洲首都領地以及維多利亞省，平均樓價分別為94.9萬澳元(約537萬港元)和92萬澳元(約520萬港元)。

●利率低物業總值新高

澳洲統計局物價統計主管MichelleMarquardt表示，澳洲住宅物業總值首次超過9萬億澳元，全澳洲物業總值在過去6個月急速上升了近1萬億澳元(約5.65萬億港元)，相比之下，之前澳洲住宅物業總值由2019年第4季的7.2萬億澳元(約40.7萬億港元)，增長至2021年第3季的8.4萬億澳元(約47.5萬億港元)，需要15個月的時間才增長1.2萬億澳元(約6.8萬億港元)。澳洲樓價升幅強勁，主要是由於利率續處0.1厘的歷史低位、置業需求強勁，以及市場庫存不足所致。