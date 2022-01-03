李偉傑：港股短期難有突破　商湯只宜短炒

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股在2021年大跌逾3,800點或14%，寄望今年可以出現1月效應，港股已跌至偏低水平，短線或出現技術反彈，有機會在20天線23,400點附近有新一輪爭持，若能企穩23,500點樓上，反彈力度可望進一步增強。不過，他補充，大型科網股走向成後市關鍵，同時亦需留意美國加息步伐，港股今年或呈慢落形態，下方支持在22,000點甚至21,000點水平，待成交再度增加，大市才有望出現突破。