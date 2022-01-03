李偉傑：港股短期難有突破 商湯只宜短炒
2022年01月03日 11:06
東網電視更多新聞短片
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股在2021年大跌逾3,800點或14%，寄望今年可以出現1月效應，港股已跌至偏低水平，短線或出現技術反彈，有機會在20天線23,400點附近有新一輪爭持，若能企穩23,500點樓上，反彈力度可望進一步增強。不過，他補充，大型科網股走向成後市關鍵，同時亦需留意美國加息步伐，港股今年或呈慢落形態，下方支持在22,000點甚至21,000點水平，待成交再度增加，大市才有望出現突破。
大型科網股ATMXJ去年表現遜色，李認為要待政策鬆綁才有機會出現反彈，目前國策大方向已出，只是細節仍需微調。另外，去年騰訊控股(00700)以實物分派京東集團(09618)股份，作中期特別股息，市場認為或有利釋放價值，對股價有利。不過，投資者同時擔心其他關聯科網公司有機會被減持，要待相關消息明朗後，大市回穩，相關股份才有望反彈。
大市缺乏焦點，半新股成炒作對象，商湯(00020)上市後連日炒上，雖然市場對公司被美國制裁的消息已一定消化，但始終公司未有盈利，且研發費用較大，股價或有回調風險，投資者只宜短線跟炒，並嚴守止蝕或止賺。