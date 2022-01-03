【高盛推介】騰訊450元水平整固　即市資金留意淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(12月31日)重上450港元水平，收市升約3%。周一(3日)高開約0.7%後曾突破460元水平，最高見463元。及後回調整固，現報456.8元，無升跌。有報道指騰訊入股英國數字銀行Monzo Bank並購得部分股權，涉資約1億美元。

觀察個股輪證資金流向，認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約250萬元。牛熊證方面，上周五部署牛證的資金主要沽出獲利，並有部分轉倉至較近收回價的產品。熊證於上周五獲資金轉向流入，並較集中在480元收回區域的產品。周一即市資金較多部署淡倉。

騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿11.4倍，高槓桿。

騰訊購16624，行使價460元，2022年3月2日到期，實際槓桿9.7倍，貼價、低街貨。

騰訊購15640，行使價500元，2022年3月28日到期，實際槓桿9.8倍，中期、低街貨。

騰訊牛63000，收回價430元，行使價427.2元，換股比率500，槓桿比率14.4倍，相近收回價近牛中街貨較低。

騰訊牛59861，收回價415元，行使價412.2元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，近40元收回距離遠牛。

騰訊沽11758，行使價415元，2022年2月23日到期，實際槓桿12.3倍，高槓桿。

騰訊沽12642，行使價399.8元，2022年3月21日到期，實際槓桿9.6倍，中期。

騰訊熊59945，收回價480元，行使價483元，換股比率500，槓桿比率17.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊54051，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，近45元收回距離遠熊。

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