【高盛推介】騰訊450元水平整固 即市資金留意淡倉
2022年01月03日 11:35
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(12月31日)重上450港元水平，收市升約3%。周一(3日)高開約0.7%後曾突破460元水平，最高見463元。及後回調整固，現報456.8元，無升跌。有報道指騰訊入股英國數字銀行Monzo Bank並購得部分股權，涉資約1億美元。
觀察個股輪證資金流向，認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約250萬元。牛熊證方面，上周五部署牛證的資金主要沽出獲利，並有部分轉倉至較近收回價的產品。熊證於上周五獲資金轉向流入，並較集中在480元收回區域的產品。周一即市資金較多部署淡倉。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇年期約3個月的騰訊購(11762)。貼價選擇可留意年期約2個月的低街貨騰訊購(16624)。中期選擇可留意低街貨騰訊購(15640)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(63000)，遠牛選擇可留意騰訊牛(59861)，與現價有約25及40元收回距離。
騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿11.4倍，高槓桿。
騰訊購16624，行使價460元，2022年3月2日到期，實際槓桿9.7倍，貼價、低街貨。
騰訊購15640，行使價500元，2022年3月28日到期，實際槓桿9.8倍，中期、低街貨。
騰訊牛63000，收回價430元，行使價427.2元，換股比率500，槓桿比率14.4倍，相近收回價近牛中街貨較低。
騰訊牛59861，收回價415元，行使價412.2元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，近40元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的騰訊沽(11758)。中期選擇可留意騰訊沽(12642)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(59945)，遠熊選擇可留意騰訊熊(54051)，與現價有約25及45元收回距離。
騰訊沽11758，行使價415元，2022年2月23日到期，實際槓桿12.3倍，高槓桿。
騰訊沽12642，行使價399.8元，2022年3月21日到期，實際槓桿9.6倍，中期。
騰訊熊59945，收回價480元，行使價483元，換股比率500，槓桿比率17.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊54051，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，近45元收回距離遠熊。
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