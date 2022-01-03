陳偉明：小心港股跌穿上年低位

2021年港股有頭威冇尾陣，年頭持續破頂，去年2月曾高見31,183點，及後受到變種病毒肆虐、通脹升温、美國加快收水、環球央行開始加息、內地監管政策及內房債務危機等威脅拖累，恒指於12月最低跌至22,665點，高低位計，最多跌27%，嚴重跑輸全球主要股市。

港股熊絕全球，其中一個主要原因是內地加強監管各行各業，教育、科技互聯網、澳門博彩、內房等多個行業先後重挫，而這些板塊同時在港股扮演著舉足輕重的角色，尤其是新經濟科技板塊，不少投資者重倉持有相關股票，股票坐艇，資金被綁，整個港股市場的資金突然收緊，港股自然上升甚難，下跌容易。

然而，港股估值已跌至吸引水平，市帳率(P/B)低於1，應該已反映不少負面消息，再大跌空間理論上有限，2022年港股有機會是估值修補期，當環球股市因為疫情及加息而下跌，港股卻在低位有一定的抗跌力，甚至可能因為中國監管政策明朗化或繼續放水而突然急速反彈。

技術上，今年港股繼續是上落市格局，而筆者多次強調的穿底造好；穿頂造淡的「逆勢策略」繼續有效。期指剛又出現短期黃金交叉(5天升穿10天綫)後穿頂訊號，换句話說，2022年1月期指大概率下跌，且跌穿上年期指低位22,663點，投資者宜Long Put即月價外800點恒指期權。

期指1月3日高位23,623點是起死回生阻力位置，升穿則淡倉止蝕，反手追即月Long Call價外800點恒指期權。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明