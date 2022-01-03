小鵬汽車：上月交付1.6萬輛智能車　續快速擴展內地網絡布局

去年12月交付量包括7,459輛小鵬智能轎跑P7、5,030輛智能家轎P5，以及3,511輛G3和G3i智能SUV。P7智能轎跑及G3 SUV系列按年增長各為102%及75%，而智能家轎P5累計訂單充裕，交付穩步爬坡，其12月按月亦增134%。去年第4季度總交付中，包括21,342輛P7智能轎跑。

至於全年P7累計交付達60,569輛，按年增長302%；同期共交付29,721輛G3和G3i智能SUV，同比增長148%。2021年P5總交付達7,865輛。

小鵬汽車指出，繼續快速擴展其在中國的網絡布局。截至2021年11月底，在中國228個

城市運營661個品牌超充站，並在121個城市經營311家實體零售店。