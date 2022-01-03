小鵬汽車：上月交付1.6萬輛智能車 續快速擴展內地網絡布局
2022年01月03日 12:14
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小鵬汽車(09868)公布其2021年12月及第4季度車輛交付數據，全球供應鏈仍面臨持續挑戰，但去年12月交付1.6萬輛智能車，按年增長181%，為連續第2個月突破1.5萬輛月交付目標；單計第4季度共交付41,751輛智能車，按年增長222%；全年累計交付98,155輛智能車，按年增長263%。截至2021年12月31日歷史累計交付達137,953輛。
去年12月交付量包括7,459輛小鵬智能轎跑P7、5,030輛智能家轎P5，以及3,511輛G3和G3i智能SUV。P7智能轎跑及G3 SUV系列按年增長各為102%及75%，而智能家轎P5累計訂單充裕，交付穩步爬坡，其12月按月亦增134%。去年第4季度總交付中，包括21,342輛P7智能轎跑。
至於全年P7累計交付達60,569輛，按年增長302%；同期共交付29,721輛G3和G3i智能SUV，同比增長148%。2021年P5總交付達7,865輛。
小鵬汽車指出，繼續快速擴展其在中國的網絡布局。截至2021年11月底，在中國228個
城市運營661個品牌超充站，並在121個城市經營311家實體零售店。