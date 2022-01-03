晶片市場今年有望突破6000億美元　惟面對四大風險...

安聯集團旗下貿易信用保險公司裕利安宜(Euler Hermes)發表的最新報告指出，2022年半導體產業有望維持強勁增長動力，全球晶片市場預期將首次突破6,000億美元(約4.68萬億港元)大關。

報告指出，在新冠肺炎疫情期間，晶片短缺對汽車以至遊戲等各個產業都造成了衝擊，隨着近期全球經濟活動復甦，晶片供應難以跟上前所未有的需求。報告指出，全球半導體市場在2021年增長了26%，至5,530億美元；預期2022年再增長9%，並首次突破6,000億美元大關。

而增長動力主要來自消費者對個人電腦及智能手機等消費電子產品的需求「異常強勁」。再者，晶片供不應求導致價格上漲。最後是產品組合的改進，由於引進了更高價的新一代晶片，半導體產品組合進一步獲得改進。然而，隨着需求趨向正常化，以及新產能加快到位，預期上述三項驅動因素將會在今年有所放緩。

此外，報告中也提到了半導體業面臨的四大風險。首先是在2020年及2021年的強勁增長後，電腦及電視等硬件銷售需求正常化的打擊將高於預期。另外，疫情所造成的供應鏈瓶頸仍在，半導體需求容易受到任何長時間製造活動停擺的打擊。第三，中、美的科技戰陷入停滯，內地企業難以獲取美國關鍵半導體製造技術和設備。最後，嚴重天災發生頻率不斷增加，也將會是半導體業面臨的主要挑戰之一，因該產業依賴於最佳的產能利用率來實現盈利。