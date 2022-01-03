羅兵咸：香港今年料有120家企業上市　重返集資榜三甲

2021年香港新股市場淡靜，新一年伊始，會計師行羅兵咸永道大派佳音，明言不必憂慮今年新股市場，更形容2022年是新股市場「重要一年」。現時市場資金充裕，加上企業發展集資需求龐大，有逾150間企業排隊上市，預期全年有120家企業於香港上市，總集資額回升達3,500億至4,000億港元，並重返集資排名榜首三位。

該行香港資本市場合夥人黃金錢坦言，受監管政策影響，去年下半年新股市場較為淡靜，第四季上市宗數按年跌超過50%，但預期今年新經濟公司及中資概念股回歸繼續推動市場，加上因市況延遲上市的公司有望今年掛牌，涉及約500億元至1,000億元。

去年香港新股宗數及集資總額錄得「雙降」，共有99隻新股上市，集資約3,317億元，分別按年下跌36%及17%，在全球交易所中排名第四。

黃指出，生物科技生態圈日趨成熟，去年有20家生科企掛牌，佔集資總額逾11%，相信熱潮會持續，預計今年有20隻生物科技新股，集資約400億元，另有約10至15隻中概股回流，集資約1,000億至1,500億元。若按集資額劃分，推算今年將有約8至10隻平均集資150億元的大型新股；平均集資75億元的新股則有15至20隻；以及約90至97隻平均集資12億元的新股。

另外，本港已允許特殊目的收購公司(SPAC)上市。該行香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，香港在過去十年改革市場，令新股市場更多元化，並創造出不同機會，認為新規出台，令本港資本市場與其他主要市場看齊，料今年有約15至20家SPAC掛牌，集資約200億至300億元，惟有關數字沒有計入全年新股預測當中。