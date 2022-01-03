鋰礦供不應求　電動車電池價格料再攀升

電池成本經歷十年的急速下跌後，受鋰及其他原材料供不應求的情況下，去年顯著反彈，預計2022年將會帶動電動車電池價格持續攀升。

日本媒體報道，碳酸鋰的基準價格去年創下歷史新高，去年底中國的鋰價已達到每噸26.15萬元人民幣，較年初飆升超過5倍。除了鋰外，用於電池陰極的其他原料，過去一年內也持續上漲。其中鈷的價格由去年1月以來翻了一倍，至每噸7.2萬美元；鎳價則上漲15%，至每噸2.45萬美元。

根據標普全球(S&P Global)去年12月的報告，今年鋰將會持續短缺，預計2022年碳酸鋰的供應量將從2021年估計的49.7萬噸，躍升至63.6萬噸；需求量則由50.4萬噸攀升至64.1萬噸。

外媒指出，受惠內地的強勁銷售，全球電動汽車銷量預計將由2020年的310萬輛，增至2021年的560萬輛，升幅超過8成，對鋰電池的需求亦相應大增。然而，在澳洲勞動力緊張，以及內地早前限電之下，短期內鋰供應仍然有限。日本鋰交易商表示，鋰價預期將維持在目前的高位，根據汽車製造商設立的電動車目標，原料供應是否充足令人存疑。

隨着全球汽車產業從燃油引擎轉型為電動，車廠確保原材料供應的壓力也擴大。福士汽車及寶馬目標是到2030年，銷售的半數車輛為電動車。福特汽車預計到2030年全球銷量的40%車款實現電動化；豐田汽車則在上月宣布，2030年將銷售350萬輛電動車。

伊藤忠總研資深研究員深尾三四郎表示，對於許多車廠來說，採購電池原料很快成為問題，就像過去一年的半導體一樣，而且由於原物料短缺，汽車製造商恐無法如期生產電動車。他指出，車廠今天是否能獲得原材料，決定了他們是否能夠在十年後的市場佔上風。