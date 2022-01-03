道期漲110點 金價企1820美元
2022年01月03日 16:14
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美匯指數報95.88；港匯見7.7984；離岸人民幣(CNH)報6.3601；美元兌日圓報115.29；歐元企1.1342，英鎊處1.3509。金價報1,823美元。油價向好，布油報78.41美元，紐油報75.82美元。道指期貨升110點。
●市後關注點
-23:00 美國11月建築開支（按月）
●港股2022年首個交易日高開低走，恒生指數收報23,274點，跌122點或0.53%。國企指數收報8,188點，跌47點或0.58%；科技指數收報5,640點，跌30點或0.54%，主板成交699億港元，港股通暫停。阿里巴巴回吐3.28%。https://bit.ly/3eQxdut
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