道期漲110點　金價企1820美元

2022年01月03日 16:14
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數報95.88；港匯見7.7984；離岸人民幣(CNH)報6.3601；美元兌日圓報115.29；歐元企1.1342，英鎊處1.3509。金價報1,823美元。油價向好，布油報78.41美元，紐油報75.82美元。道指期貨升110點。
    ●市後關注點
    -23:00 美國11月建築開支（按月）
    ●港股2022年首個交易日高開低走，恒生指數收報23,274點，跌122點或0.53%。國企指數收報8,188點，跌47點或0.58%；科技指數收報5,640點，跌30點或0.54%，主板成交699億港元，港股通暫停。阿里巴巴回吐3.28%。https://bit.ly/3eQxdut
    -商湯飆40%再創新高，市值突破2,500億元。
    ●晶片市場今年有望突破6,000億美元，惟面對四大風險...
    ●阿南德稱Omicron為吉兆，新冠疫情將於呢個時間終結...
    ●鋰礦供不應求，電動車電池價格料再攀升。
    ●被納入強制檢測，滙豐荃灣卓越理財中心暫停服務。
    ●中誠致信涉違規貸款予房地產，遭罰款40萬人民幣。
    ●小鵬汽車：上月交付1.6萬輛智能車，續快速擴展內地網絡布局。
    ●中指院：去年百城新盤價格升幅創近7年新低。
    ●業績大倒退！南韓化妝品牌Innisfree擬內地關店逾600間。
    ●新加坡上季GDP按年增長5.9%，勝預期。
    ●「納米樓」新年冇運行？傳部分銀行研究停做按揭。
    ●2021年第二市場公居屋暫錄3617完成交創紀錄新高。