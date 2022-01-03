美元全球外匯儲備佔比創26年低　人民幣續升

外媒報道，美元在全球外匯儲備中的佔比從去年第二季度的59.23%降至第三季度的59.15%，反觀人民幣佔比升至有紀錄以來最高水平。

國際貨幣基金組織(IMF)最新發布的「官方外匯儲備貨幣構成」，顯示美元在全球外匯儲備中的佔比在過去四個季度中跌至26年低點。

歐元是無可爭議的第二大儲備貨幣，自歐元債務危機以來，歐元在全球儲備貨幣中的份額一直停留在20%左右。

日圓作為第三大儲備貨幣，其占全球外匯儲備份額從2015年開始飆升，在2020年第四季度達到6%。第四大儲備貨幣的英鎊的份額基本保持穩定。

去年3季度，人民幣在全球外匯儲備中的佔比，由去年2季度的2.61%升至2.66%，位居全球第五位。這也是IMF自2016年開始公布人民幣儲備資產以來的最高水平。此外，人民幣儲備規模也節節攀升，據IMF數據顯示，去年三季度，人民幣外匯儲備總額由二季度的3,142.4億美元升至3,189.9億美元，實現連續11個季度的增長。

美匯指數現在已經回到了1999年的水平，反映匯率對美元在外匯儲備中所佔份額的大幅下降幾乎沒有影響，其份額的下降主要由於各國央行也許對美國的雙重赤字有點緊張，便緩慢的將以美元計價的資產轉向非美元資產，目前美國政府的公共債務已經膨脹到接近30萬億美元。