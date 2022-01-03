The YOHO Hub八日售403伙　料新年後加推應市

他表示，對於該盤被形容為「西北區盤王」，相信當之無愧。

該公司代理總經理陳漢麟表示，項目昨日沽出成交價最高的單位為2座41樓C室，實用面積1,036方呎，成交價為2,272.41萬元，呎價21,934元。而呎價最高的單位為1座42樓J室，實用面積326方呎，成交價802.42萬元，呎價24,614元。

至今沽出的403伙，平均成交價約1,080萬元，平均成交呎價約21,500元。成交價分布方面，成交價為700萬元至1,000萬元有207伙，成交價介乎1,000萬元至1,500萬元有157伙，成交價介乎1,500萬元至2,000萬元有21伙，而2,000萬以上的成交亦有18伙。

客源方面，該盤相比起同系過往的元朗區項目，外區客明顯增多，特別是港島及九龍區的買家佔整體超過四分之一，可見北部都會區的優勢吸引外區客。

此外，同系的屯門兆康項目，將會分多個期數發展，共提供逾4,500伙。第一期涉及約800伙，預計最快第一季末取得預售樓花同意書。