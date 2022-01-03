通脹失控！土耳其12月CPI升至36%　創逾十九年高

去年土耳其瘋狂減息，將當地12月的通脹率推升至36.08%，屬2002年9月以來逾十九年高，遠高於市場預期的30.6%。按月計，土耳其通脹月率達13.58%，高於市場預期的9%。

土耳其央行自去年9月以來已將基準利率下調500個基點，這是在土耳其總統鼓勵下的一系列舉措。埃爾多安曾抨擊高利率對企業構成挑戰，並阻礙經濟增長。土耳其央行減息導致貨幣里拉暴跌，里拉兌美元去年貶值達44%，推動消費價格上漲。

土耳其央行一再表示，近期物價飆升背後的原因是暫時性因素，而非低利率。土耳其財政部長Nureddin Nebati上週三在接受電視採訪時表示，隨着里拉穩定和政府打擊不合理的價格上漲，土耳其的月度通脹將在1月開始放緩。

但MUFG銀行駐迪拜的歐洲、中東和非洲新興市場研究主管Ehsan Khoman表示：「價格動態全面惡化、趨勢通脹上升以及外匯轉口率上升，意味著土耳其2022年的通脹前景將更具挑戰性。我們估計，到2022年第四季度，土耳其CPI仍將遠高於20%。」