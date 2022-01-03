2021年現樓按揭登記按年增22%　創3年新高

中原按揭研究部及土地註冊處最新數據顯示，去年現樓按揭登記量高達98,803宗，按年增加22.7%，創過去3年新高。樓花登記方面，去年全年錄5,385宗登記，按年減少21.1%，連跌2年創8年新低，中原按揭董事總經理王美鳳解釋，部分買家或選用「建築期方式」付款，令樓花按揭宗數滯後。

她指，去年整體樓市交投上升帶動按揭市場造好，全年整體樓宇買賣登記宗數創9年新高，一手及二手樓宇買賣登記分別按年增加16.4%及25.6%。

單計去年12月，經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，該月現樓按揭宗數為9,082宗，按年減少51宗或0.6%，按月則增加612宗或7.2%，連跌2個月後回升。而樓花按揭宗數為501宗，按年減少117宗或18.9%，按月則減少85宗或14.5%。

以全年計算，現樓銀行市佔率最高為中國銀行(香港)，達24.5%，其次為市佔率達21.1%的滙豐銀行。至於全年樓花市佔率最高則為滙豐銀行，達23%，中銀香港排名第二，市佔率達20.1%。

4大銀行及中小型銀行市佔率的差距收窄，去年12月4大銀行現樓市佔率由11月的69.4%，下跌至上月的67.2%，而中小型銀行市佔率則由30.6%上升至32.8%。曹表示，各銀行已開始爭取今年第一季的按揭業務，料銀行市佔率的差距或有機會重新調整。