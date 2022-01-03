金管局向認可機構提供指引　推動氣候應變措施

香港金融管理局向所有認可機構行政總裁發出公告，指經諮詢兩個業內公會後，金融管理專員周一(3日)以建議文件方式發出《監管政策手冊》單元，旨在向認可機構就建立氣候應變能力提供高層次指引，將氣候風險因素納入管治、策略、風險管理及披露，認可機構須於12個月內落實有關措施，即今年底前須逐步推出相關措施。

金管局亦致函與業界分享銀行在支持過渡至碳中和所採取的一些良好做法，分為減少自身營運的溫室氣體排放、透過調整融資組合減少融資排放、協助客戶過渡至碳中和，以及推動合作以協助整體經濟邁向淨零碳排放4個範疇。

此外，明年開始停止發布「倫敦銀行同業拆息」(LIBOR)設置作為參考利率的合約，金管局提醒認可機構在去年底後不應再訂立新的LIBOR合約，認可機構應盡快完成修訂未到期合約。

為減輕認可機構的負擔，金管局將利率基準改革調查的頻率，於今年1月起由每月一次，恢復至每季一次。換言之，認可機構在申報去年12月的狀況後，下一次應申報今年3月的狀況，促請認可機構把握時間在2023年6月30日前做好其餘LIBOR設置的過渡工作。