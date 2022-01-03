全球晶片業鬧人才荒　台灣缺口逾6年最大

疫後經濟復甦以來，全球各大半導體廠商紛紛砸錢開廠，現在卻面臨人才不足窘境，包括台灣、美國、荷蘭在內的晶片廠商都有類似困擾。

外媒報道，多年來半導體行業合格工人的供應不足，不過疫情引發碼化需求升高，及各國政府致力提振自家半導體製造能力，使人才不足的隱憂被放大。

晶片製造產業部分環節是自動化的，但廠房所使用的高科技設備仍需技術勞工操作。荷蘭半導體光刻機設備大廠ASML執行副總裁Jim Koonmen表示：「我們現在正在打搶人戰爭。」

下游的晶圓製造廠需要數以千計的大學畢業工程師來操作，技術工人得監管製造流程，研發人員則協助開發新型晶片和製造技術。英特爾已承諾在接下來幾年將在美國和歐洲投資逾1000億美元蓋晶圓製造廠，台積電、三星電子等半導體廠商也宣布大型投資計劃。

根據人才管理公司Eightfold.ai的報告，單是在美國到2025年時就必須比2020年增加7萬至9萬名人才，才能滿足新建晶圓製造廠所需的關鍵人力。若如部分國會議員要求的，美國要擺脫外國供應，推出更具雄心的擴廠計劃，所需的額外人力要增至30萬人。

而在亞洲半導體重鎮台灣，行業人才缺口創逾6年來最大，晶片製造業平均月薪增至逾10年來最高。

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，高技術工程師短缺，可能使台灣維持在先進技術領頭羊的努力受挫，因半導體變得愈來愈複雜，「我們需要更多博士投入下一代半導體產業」。