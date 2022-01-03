跨年新盤銷售強勁　元朗站項目8日沽400伙

雖然新冠肺炎疫情未止，但新盤的銷情不俗。跨年開售的元朗站項目短短8日內累售逾400伙。新盤餘貨亦起動，鄰近藍田港鐵站的項目落實周五發售100伙。

●元朗The YOHO Hub套現44億元

該公司代理總經理陳漢麟表示，項目昨日沽出成交價最高的單位為2座41樓C室，實用面積1,036方呎，成交價為2,272.41萬元，呎價21,934元。而呎價最高的單位為1座42樓J室，實用面積326方呎，成交價802.42萬元，呎價24,614元。

至今沽出的403伙，平均成交價約1,080萬元，平均成交呎價約21,500元。成交價分布方面，成交價為700萬元至1,000萬元有207伙，成交價介乎1,000萬元至1,500萬元有157伙，成交價介乎1,500萬元至2,000萬元有21伙，而2,000萬以上的成交亦有18伙。

客源方面，該盤相比起同系過往的元朗區項目，外區客明顯增多，特別是港島及九龍區的買家佔整體超過四分之一，可見北部都會區的優勢吸引外區客。

此外，同系的屯門兆康項目，將會分多個期數發展，共提供逾4,500伙。第一期涉及約800伙，預計最快第一季末取得預售樓花同意書。

●藍田港鐵站的KOKO HILLS 周五賣100伙

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，周一(3日)上載最新銷售安排，將於周五(7日)發售100伙，當中84伙以價單形式出售，而16伙會透過招標發售。

發展商表示，上述100個單位，戶型方面包括10個一房單位、40個兩房單位、43三房單位及7個四房單位。售價方面，以價單形式發售的84伙，折實平均呎價21,514元，折實售價介乎807.5萬元至1,773.1萬元，折實呎價由19,674元至25,634元。項目預計關鍵日期為2022年9月14日。

●屯門恆大‧珺瓏灣近半年首錄成交

早前被數間大型代理入稟追討佣金的屯門恆大‧珺瓏灣，近半年來未有成交，最新錄得近半年首宗成交。據一手銷售資訊網資料，項目2期的第3座1樓G室，實用面積475方呎，屬兩房間隔連儲物室，於昨日(2日)以678萬元沽出，呎價約14,274元。資料顯示，該盤對上一宗成交為去年7月所錄得。

事實上，該盤因未有依期向大型地產代理行繳付佣金，而遭到停止接受銷售及市場推廣委託之際，美聯物業公布已獲委任為項目獨家銷售代理，並將於明日舉行記者會公布有關詳情，包括向買家提供最新按揭計劃優惠及資訊。

●啟德龍譽三房招標售3,134萬沽

●日出康城LP10四房3,349萬沽

臨海新盤不乏捧場客，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，今日(3日)錄得新成交。單位為2A座36樓A室，實用面積1,521方呎，屬四房間隔，成交價3,349萬元，呎價約22,018元。據悉，該盤共提供893伙，至今已售出781伙，佔整體87%。

●大圍站上蓋柏傲莊III累計132宗取消交易

早前因牆身底座混凝土未達標而要拆卸重建的沙田大圍站上蓋柏傲莊III，今日(3日)再錄得一宗終止買賣合約個案，累計有達132宗，佔累售單位總數約845伙的16%。最新錄得的個案為8B座55樓E室，實用面積475方呎，屬兩房間隔，曾於去年6月12日以1,155.4萬元售出，呎價約24,324元。而上述交易已顯示為終止買賣合約。

●錦田北PARK YOHO Napoli 四房2049萬沽