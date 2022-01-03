業主心急！黃大仙居屋減價8%　土瓜灣兩房戶蝕使費沽出

二手業主為求出貨，個別願意蝕使費離場。土瓜灣翔龍灣兩房單位，放盤約兩個月，減價35萬元，以約695萬元成交，原業主持貨約3年即沽，帳面僅賺約12萬元，轉手料蝕使費。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝指，筲箕灣i‧UniQ譽都中層A室，實用面積約364方呎，一房間隔，叫價730萬元，見最近市場淡靜，願減40萬元以690萬元易手，呎價約18,956元，新買家屬於用家，原業主於2011年以633萬元買入，持貨10年帳面獲利57萬元，單位升值約9%。

●美聯鍾庭鋒稱，西灣河柏匯中高層Ｈ室，實用面積約209方呎，開放式連露台間隔，區外客於該區覓盤數月，斥445萬元入市作首置之用，呎價約21,292元，原業主於2016年一手市場以約414.6萬元購入，轉售帳面獲利約30.4萬元，期內升值約7.3%。

●世紀21北山梁淑儀表示，北角海峰園南峰閣高層E室，實用面積約612方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,020萬元承接，呎價約16,667元，低市價約10%。

●世紀21北山嚴智贇透露，北角城市花園13座高層E室，實用面積約856方呎， 三房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以1,468萬元承接，呎價約17,150元，原業主於2001年5月以358萬元購入自住，持貨近21年帳面獲利1,110萬元，期內升值約3.1倍。

●中原馮子進稱，灣仔新春園大廈中層F室，實用面積約285方呎，一房間隔，以528萬元轉售，呎價約18,526元，原業主於2011年以296萬元買入，持貨10年帳面獲利232萬元，單位升值約78%。

●中原林偉業透露，灣仔囍滙3座高層G室，實用面積約346方呎，開放式間隔，以888萬元售出，呎價約25,665元，原業主於2014年1月以749萬元買入，持貨7年帳面獲利139萬元，單位升值約19%。

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九龍區

●香港置業宋國權透露，土瓜灣翔龍灣5座低層G室，實用面積約385方呎，兩房間隔，以730萬元放盤約2個月即，獲外區客接洽，議價後減價35萬元，以約695萬元成交，呎價約18,052元，新買家為首置客，睇樓兩次後拍板入市，原業主於2018年7月以約683萬元購入，轉售帳面賺約12萬元，物業升值約1.8%。

●中原廖忠堅表示，藍田滙景花園2座高層B室，實用面積約537方呎，兩房間隔，最初開價880萬元，買賣雙方經多番議價後，以868萬元轉手，呎價約16,164元，新買家由租客升級做業主，原業主於2018年1月以760萬購入上址，持貨剛剛4年帳面獲利108萬元，單位升值約14%。

●中原賴仲軒稱，九龍灣德福花園錄今年首宗成交，單位為Q座高層6室，實用面積約540方呎，兩房間隔，售價650萬元，呎價約12,037元，新買家為同區上車客，原業主於2012年8月以410萬元購入，持貨逾9年帳面獲利240萬元，期內升值約59%。

●世紀21富山劉倩彤指，黃大仙居屋翠竹花園6座中層G室，實用面積約433方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價570萬元，減價47萬元或8.2%，以523萬元成交，呎價約12,079元，原業主於2015年連地價價388萬元購入，持貨約6年帳面獲利135萬元，期內升值約35%。

●香港置業許鷹傑稱，大角咀利奧坊．曉岸1座低層G室，實用面積約255方呎，一房連露台間隔，以約1.5萬元放租兩個月，經議價後減價1,700元，以1.33萬元租出，呎租約52.2元。

●香港置業魏澤華表示，西南九龍匯璽II第3A座低層D室，實用面積約536方呎，套兩房間隔，望內園景，以2.5萬元放租1星期，即吸引同區單身女士洽詢，睇樓兩次後，決定「零議價」承租上述單位，呎租約46.6元，較市價低。

●利嘉閣劉信仁稱，長沙灣海峯中層D室，實用面積約687方呎，套三房間隔，開價1,220萬元，經議價後減價30萬元或約2.5%，新近以1,190萬元易手，呎價約17,322元，新買家希望為自己送上一份特別的「聖誕及新年禮物」，只睇樓一次後便即晚還價，趕及於新年前入市。

●利嘉閣郭永峰指，長沙灣御滙中低層B室，實用面積約297方呎，一房間隔，開價600萬元，經議價後減價43.2萬元或約7.2%，終以556.8萬元易手，呎價約18,747元，現時屋苑有約6個單位放售，入場價由580萬元起。

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新界區

●美聯何振榮稱，荃灣立坊低層9室，一房間隔，採開放式廚房，望園景，實用面積約308方呎，最初開價590萬元，減價4%至565萬元後，獲得區內首置客承接，呎價約18,344元。

●中原鍾慧儀表示，葵涌新葵芳花園A座中層5室，實用面積約400方呎，兩房間隔，叫價700萬元，原業主去年10月放盤，初時叫價硬淨，隨着12月市況進一步轉靜，近日難得有買家洽購，最終減價40萬元，以660萬元沽出，呎價約16,500元，新買家為年輕上車客，獲家人資助買樓自住，睇樓逾三個月入市。

●中原曾慧敬指，屯門豐景園3座中層5室，實用面積約340方呎，兩房間隔，叫價480萬元，議價後以470萬元成交，呎價約13,824元，新買家為元朗租客，租樓數年，不甘幫業主供樓，決定買樓上車。

●美聯蘇哲熙透露，天水圍居屋天盛苑F座中層6室，實用面積約650方呎，外區綠表家庭客對樓市後市有信心，相信北部都會區利好樓價走勢，即以538萬元，在未補價第二市場買入套三房戶自住，呎價約8,277元。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑K座高層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，獲區外白居二中籤者，附設雅裝連傢電，可即買即住，原業主增加議幅減價10萬元，而且屋苑屬區內較新的居屋，可承造較長年期的按揭，於未補價第二市場以500萬元購入自用，呎價約7,692元。

●祥益黃文樂稱，屯門珀御低層D室，實用面積約480方呎，兩房間隔，新租客指定要物色樓齡較新的樓盤，決定以月租1.5萬元租入，呎租約31.3元。

●祥益黃肇雯指，天水圍居屋天富苑K座高層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，區內綠表客於未補價第二市場以402萬元購入，呎價約7,945元。

●中原王勤學表示，元朗區112月錄得約135宗二手買賣，1月暫錄約8宗，包括尚悅‧方高層E室，實用面積約288方呎，一房間隔，叫價460萬元，最終零議價成交，呎價約15,972元，新買家為上車客，原業主則於2017年12以約398.9萬元一手買入，持貨4年轉售，帳面獲利61.1萬元，單位升值約15%。

●中原譚永康指，元朗葡萄園剛錄貝翠大道單號屋，實用面積約2,806方呎，連約2,130方呎花園，開價約4,500萬元，議價後以4,250萬元沽出，呎價約15,146元，新買家為用家。

●中原稱，元朗瑧頤中層A9室，實用面積約330方呎，一房間隔，月租叫價1.4萬元，議價後以1.3萬元租出，呎租約39.4元，業主於2019年11以約550萬元一手買入單位，元朗區12月錄得約80宗租賃成交，瑧頤佔4宗，平均實用呎租約37元。

●利嘉閣林偉明透露，粉嶺花都廣場7座高層F室，實用面積約413方呎，兩房間隔，望內園景，以1.15萬元租出，呎租約28元，屋苑現時有約76個單位放租，月租叫價由1.15萬元起。

●中原呂學維指，粉嶺綠悠軒1月錄首宗買賣，屋苑7座高層H室，實用面積約445方呎，兩房間隔，議價後以590萬元獲承接，呎價約13,258元，原業主則於2012年以260萬元購入，持貨約10年帳面獲利330萬元，單位升值約1.27倍。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城46座中層D室，實用面積約304方呎，一房間隔，放盤4個月，原先開價580萬元，減價10萬或減幅1.7%，以570萬元沽出，呎價約18,750元，原業主於2017年8月購入，當時作價470萬元，持貨約5年帳面獲利100萬元，單位期內升值約21%。

●中原黎宗文表示，大圍名城5座南翼中層C室，實用面積約959方呎，套四房間隔，日前以1,860萬元易手，呎價約19,395元，原業主則於2010年以1,155萬元購入，持貨約11年帳面獲利約705萬元，單位升值約61%。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山居屋錦泰苑C座低層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價638萬元，放盤3個月，減價16.5萬或2.6%，以621.5萬元沽出，呎價約9,562元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山迎濤灣A座低層B室，實用面積約736方呎，三房間隔，物業放盤達1年，原先叫價1,000萬元，其後減價15萬至985萬元獲買家承接，呎價約13,383元。

●世紀21奇豐張翠珊透露，馬鞍山翠擁華庭9座低層B室，實用面積約469方呎，兩房間隔，放盤半個月，原先開價760萬元，減15萬或減幅2%，獲買家以745萬元承接，呎價15,885元，原業主於2017年3月購入，當時作價560萬元，持貨約5年帳面獲利185萬元離場，單位期內升值約33%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢清水灣五塊田村單號村屋全幢，套四房間隔，望海景，連天台，以3,188萬元沽售，原業主於2011年4月購入，當時作價1,890萬元，持貨10年多帳面獲利1,298萬元，物業期間升值約69%。

●中原柯勇稱，將軍澳天晉3座低層D室，實用面積約536方呎，兩房間隔，擁露台，望內園景，最新以1,066.8萬元易手，呎價約19,903元，原業主於2011年12月以443萬元買入，持貨逾10年帳面獲利623.8萬元離場，單位升值約1.4倍。

●利嘉閣陳昕指，將軍澳城中駅10座低層F室，實用面積約731方呎，套三房及儲物室間隔，望山景，原先開價1,140萬元，日前以1,060萬元易手，減價80萬元或7%，呎價約14,501元，原業主急欲移民放盤，屋苑現時約有220個放盤，入場費由850萬元起。

●世紀21將軍澳魏仕良透露，將軍澳居屋康盛花園3座中層G室，實用面積約495方呎，兩房間隔，望山景，去年9月放盤，已補價自由市場叫價550萬元，一口價減22萬元，減幅4%，獲區內買家以528萬元承接，呎價約10,667元，原業主於2018年已補價以486萬元購入，持貨4年帳面獲利42萬元，期內升值約9%。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳海翩滙7座高層C室，實用面積約518方呎，兩房間隔，吸引新婚客承接，原先放盤叫價1,000萬元，議價後調減10萬，至990萬元成交，減幅1%，呎價約19,112元，原業主於2016年9月以約641.4萬元，轉手帳面獲利348.6萬元，升值約54%。