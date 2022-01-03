美股早段反覆　10年期債息升穿1.6厘

美國10年期債息升穿1.6厘，創逾一個月新高。美股高開後表現反覆，道指跌28點，報36,310點；標指升3點至4,769點；納指升72點至15,717點。

港股外圍方面，恒指夜期升3點至23,269點，低水6點。

【22:34】今年首個交易日，美股3大指數全線高開，道指升65點，至36,403點；標指升17點，至4,783點；以科技股為主的納指漲100點，至15,745點。歷史數據統計顯示，美股今年錄得正回報的機率為82%，惟分析認為升幅將顯著放緩。

Truist Advisory Services聯合投資總監Keith Lerner引述數據，稱標指今年有逾八成機率上漲。由1950年起，標指年度總回報曾經有17次達到25%或以上，當中有14次股市會在第二年繼續上升。而三次例外分別發生在1962年、1981年及1990年，1962年是因為投資者信心急劇惡化，另外兩次則因為當時開始出現經濟衰退。

Lerner不認為今年出現經濟衰退，惟經歷去年的強勁升市後，相信股市升幅會變得更溫和。Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen也認同，美股今年表現會遜於去年，整體以波動為主，又謂︰「很多人認為新一年股市會出現回調，這種情況確實可能發生」。

個股方面，研究機構Counterpoint數據顯示，蘋果公司(Apple Inc.)去年11月於中國的iPhone銷量按月增15.5%，連續兩個月登上市佔率榜首。天風證券分析師郭明錤亦發表報告，指去年第四季藍牙耳機AirPods出貨量達2,700萬件，按年增長20%；他更上調今年全年出貨量預測至9,000萬件。Apple股價早段升0.77%。

其他大型科企同樣做好，亞馬遜升0.6%、Facebook母公司Meta升0.59%、微軟升0.22%、英偉達升2.56%。

美國兩大電訊公司AT&T及Verizon發表聯合聲明，拒絕航空公司及運輸部及聯邦航空總署(FAA)官員有關延遲推出新的5G網絡服務的請求，僅承諾在部分機場附近推遲6個月部署相關服務。此前官員及航空業界曾表示，5G訊號可能會損害航空安全。AT&T股價升1.34%，Verizon升0.11%。

新一年美股前景未明，有投資者則選擇較為穩健的債券。數據顯示，美國市政債券基金所持的債券，在未償債務中所佔比例達到了前所未有的24%，遠高於5年前的16%，反映個人投資者正不斷加碼押注這些由各州及市政府所發行的債券。據外媒統計，截至去年12月29日，各州和地方政府為了新的投資項目舉債3,023億美元，為逾10年來的最高水平。