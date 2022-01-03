【產經評論】港樓死症續纏身　經濟不前必有因

美國的天量放水疊加長期超低息環境，嚴重扭曲全球資產價格，全球各主要城市樓價飆升，房屋長年供不應求的香港豈有例外？

展望今年美國貨幣政策將到拐點，收水與加息將加大資產價格調整壓力。國際趨勢如是，再看香港疫情反覆，中港兩地通關尚無期，港股陰乾，內外交煎下，港樓本來難以再「離地」。偏偏供應短缺持續，樓價即使調整，價格仍然高企，無殼蝸牛上車依舊無望。說到底，要解決港樓「死症」，港府得決心檢討自身在土地供應所擔當的角色，適當運用權力奪回市場供應主導權，加強規劃，否則港人連安居的基本要求都無法實現，人心散亂，焉能團結力量發展經濟，更遑論要重現「亞洲四小龍」光芒！

全球資產泡沫的大背景之下，港樓價已有一段時間逆經濟而向上。當寬鬆貨幣政策退場，經濟周期運轉引發資產價格調整，在所難免。惟券商分析預計，港樓價調整幅度在半成至一成。究其原因，乃香港的房屋供應沒有大突破，長期供不應求的格局未變，基層上樓繼續望穿秋水，確實是令人沮喪的事情。

回歸以來，港府沒有充分發揮政府的權利與角色，為實現民有所居做實事，手握《收回土地條例》這「尚方寶劍」所賦予的權力卻鮮有善用。新土地供應有限，房屋供應由大型發展商掌握，市區重建步伐緩慢，造成樓價高企，嚴重脫離港人負擔能力。即使近年港府擬大力拓展新界，惟基本上土地都囤積在既得利益者手中。若港府不檢討自身不稱職的根本問題，香港住屋問題難以改善。

為了應付社會壓力，港府要求發展商配合增加房屋供應，甚至「讓利」捐出部分項目面積作公營房屋用途，但在項目的規劃如地積比率或審批上並未見積極配合，結果發展商態度審慎，增加供應淪為空談。為了交數，港府容許新盤愈起愈細，港人即使勉強趁低息環境以高成數按揭上到車，卻變相以超高呎價月供納米樓自住，供樓負擔大之餘，居住環境狹窄，不利生育擴展家庭，自置居所也不見得快樂，衍生出人口老化、躺平等社會問題，千頭萬緒不知從何入手。

身處中美博弈的百年大局，香港除了作為內地改革開放的國際金融中心門戶之外，亦是大灣區戰略的龍頭城市，可謂身負重任。偏偏香港政府依舊無能，至今仍然未決心解決土地問題，港人就連「安居」都困難，歸屬感從何談起？

正當全球新經濟競賽激爭激烈，各地都在爭奪人才，所謂「良禽擇木而棲」，中產選擇移民。富者看不透香港經濟的前景，撤資分散市場風險；若然看好內地經濟，索性乘深化改革開放直接投資內地，用不香港這個「跳板」了。

難怪「亞洲四小龍」之中，香港經濟最缺乏朝氣，金融業外強中乾，股市成交委靡，樓市「死症」難解，繼續沉淪下去，給其餘四小龍新加坡、台灣及南韓比下去也是必然。