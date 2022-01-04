今年比特幣前景分析「天與地」　半年內或升至10萬美元？

比特幣在去年表現亮麗，累計升幅逾6成。展望2022年，分析對比特幣前景看法各異，有人認為央行貨幣政策、元宇宙等發展將大幅利好其價格，但亦有分析抱有懷疑。比特幣周一(3日)報46,397.7美元，跌1.9%。

外媒引述Fairlead Strategies LLC創辦人Katie Stockton表示，假設長期上漲趨勢不變，若比特幣出現決定性突破，再創歷史新高，則有望高見9萬美元。不過，他認為，目前比特幣正處於調整，短期可能失去上升動力，但長遠將維持升勢。

加密貨幣借貸平台Nexo管理合夥人Antoni Trenchev稱，預期聯儲局將維持寬鬆貨幣環境，以免股市及債市出現暴跌，再加上元宇宙發展迅速，均將有利加密貨幣價格，預期6月底前比特幣將升至10萬美元。

不過，Oanda Asia Pacific 高級市場分析師Jeffrey Halley指，加密貨幣市場投機熱潮將持續下去，但今年整體環境面臨挑戰，因為全球主要央行正恢復正常化政策，更認為「加密貨幣是金融史上集體愚蠢的最大案例」。

另一邊廂，有比特幣長期大好友自爆已坐擁超過1.77萬杖比特幣，近期揚言會升值至600萬美元。

英國薩塞克斯大學(Sussex University)金融學教授Carol Alexander預計，比特幣到2022年可能跌至1萬美元，抹去過去1年半全球漲幅。她表示：「如果我是一名投資者，我會考慮盡快撤出比特幣，因為其價格明年恐崩盤。」她認為，比特幣無基本價值，像是一種「玩具」而非投資，警告比特幣崩盤歷史可能重演。

聯合銀行(Union Bank)私人銀行部門首席股票策略師Todd Lowenstein指出，比特幣的價格走勢毫無疑問與歷史上的許多資產泡沫類似，但人們總會認為「這次不一樣」，而聯儲局更鷹派的立場可能會削弱比特幣的勢頭。

不過長期看好比特幣的美國軟件公司MicroStrategy行政總裁Michael Saylor近日自爆，至少擁有17,732枚比特幣，並預期比特幣將漲至600萬美元(約4,680萬港元)，較現價仍有120倍潛在上升空間。據報，Saylor自2019年以來一直在增持比特幣，且從未出售。