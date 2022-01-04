全球首家！蘋果公司市值一度突破3萬億美元

蘋果公司(Apple Inc.)周一(3日)股價高見182.88美元，成為全球首家市值突破3萬億美元的上市公司，其市值在4年間急增3倍。該公司股價最新報182.5美元，升2.78%。

Apple股價近年急升，主要反映投資者看好公司股票及其增長能力。市場除了預期Apple的iPhone手機會繼續在全球熱賣，亦看好旗下包括Apple TV和Apple Music等服務收入將會帶來強勁的增長動力，同時對公司在「元宇宙」，以及外界盛傳的電動車等潛在業務發展上充滿信心。

去年9月底止季度，該公司總收入按年上升29%，達到833.6億美元的紀錄新高。當中，iPhone淨銷售額按年急升46.9%；iPad銷售、服務收入均錄得逾兩成升幅。

行政總裁庫克在季度業績報告中表示，公司推出了有史以來最強大的產品組合，包括配備自家M1晶片的Mac電腦，以至iPhone 13系列產品等，讓客戶能夠以嶄新的方式進行創新及與人連繫。

摩根士丹利分析師Katy Huberty在早前的研究報告中，預計蘋果去年第四季的業績會繼續超越市場預期，並稱公司未來有望推出的擴增實境(AR)和虛擬實境(VR)頭戴裝置並未反映在股價之上，將其目標價由164美元，上調到200美元。

花旗、美國銀行對蘋果公司的目標價則分別為200美元和210美元。