紐約期油收市上漲逾1%　關注油組會議結果

市場對油市需求前景趨於樂觀，國際油價周一(3日)做好。紐約2月期油收報每桶76.08美元，升87美仙或1.16%；布蘭特3月期油收報每桶78.98美元，升1.2美元或1.54%。

新冠肺炎Omicron變種病毒繼續在全球傳播，不過影響未如市場原本預期，石油輸出國組織及盟友(OPEC+)部長級會議將在1月4日舉行，外界預料會議將討論2月生產計劃。

OPEC聯合技術委員會昨日(2日)召開全體會議，會後發布的技術包括顯示，OPEC預計Omicron病毒對將是溫和、暫時的，這也為月度部長級會議進一步增產打開了大門。

按照日程安排，該組織聯合技術委員會4日將繼續召開會議，討論市場基本面，隨後OPEC+將於4日舉行會議，討論是否在2月將日產量目標提高40萬桶。上月OPEC+意外宣布按計劃增產，被廣泛解讀為沙特向美國發出的政治善意姿態。不過，油價在增產決定之後經受住了疫情的衝擊，並且有初步迹象顯示需求尚未受到疫情的嚴重影響，不少機構認為本月OPEC+將繼續釋放產能。

與此同時，OPEC今年將迎來新掌門。據報道，該組織周一將召開會議，討論任命一名新秘書長接替巴爾金多（Mohammad Barkindo）。尼日利亞國家石油公司（NNPC）前董事總經理巴爾金都於2016年首次當選OPEC秘書長，2019年成功連任。