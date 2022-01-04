美股新一年首日做好　道指標指齊創新高

新冠肺炎Omicron變種病毒繼續在全球傳播，不過影響未如市場原本預期，美國股市在2022年首個交易日做好，道指和標指周一(3日)齊創收市新高。

美股3大指數均以近全日最高位收市，道指收報36,585點，升246點或0.68%，創收市新高；標指收報4,796點，升30點或0.64%，亦創收市新高；納指收報15,832點，升187點或1.2%。

蘋果公司股價盤中高見182.88美元，為全球史上首家市值突破3萬億美元的上市公司。該公司股價收報182.01美元，升2.5%。

其他大型科企同樣做好，亞馬遜收市升2.21%；Facebook母公司Meta升0.46%；英偉達收報301.21美元，升2.41%。

歷史數據統計顯示，美股今年錄得正回報的機率為82%，惟分析認為升幅將顯著放緩。

Truist Advisory Services聯合投資總監Keith Lerner引述數據，稱標指今年有逾八成機率上漲。由1950年起，標指年度總回報曾經有17次達到25%或以上，當中有14次股市會在第二年繼續上升。而三次例外分別發生在1962年、1981年及1990年，1962年是因為投資者信心急劇惡化，另外兩次則因為當時開始出現經濟衰退。

Lerner不認為今年出現經濟衰退，惟經歷去年的強勁升市後，相信股市升幅會變得更溫和。Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen也認同，美股今年表現會遜於去年，整體以波動為主，又謂︰「很多人認為新一年股市會出現回調，這種情況確實可能發生」。

不過，黑石副主席韋恩(Byron Wien)預期，由於債息及利率預期將會上揚，導致標指今年難以取得進展，相信價值股價年內跑贏增長股，預料標指有所調整，但幅度不會超過20%。