2022年韋恩「10大驚奇」：美股恐跌兩成　金價勢創新高

私募基金黑石集團(Blackstone)作出2022年「十大驚奇」預測，指由於債息及利率預期將會上揚，導致今年美股標指難以取得進展，相信價值股年內跑贏增長股，預料標指全年將有所調整，但幅度不會超過20%。

黑石副主席韋恩(Byron Wien)及首席投資策略師Joe Zidle周一(3日)在報告中指，雖然新冠肺炎出現Omicron變種病毒，但團體聚會及會議將會恢復到疫情前的水平，當中一些發達國家及發展中國家可能仍存在挑戰，但美國基本上已經恢復正常狀況，人們每周有3到4日時間回到辦公室工作，至於戲院、音樂會和運動場將重新開放。

另外，報告預期，中國政府將通過遏制房地產投機性投資來應對近期中國房地產市場的動盪，至於中國家庭投資將會得到釋放，帶動資產管理市場發展。

黑石並預期金價年內將升20%至紀錄新高，雖然加密貨幣市場帶繼續得到投資者青睞，但投資者對於黃金作為避險資產仍具有信心。

韋恩強調，十大驚奇預測的清單組成事件為投資者預測有1/3以上發生機會，但他認為有50%以上發生的可能性。

黑石其他2022年十大驚奇預測包括：

●今年消費物價指數和其他主要通脹指標將錄得4.5%升幅，當中部分商品價格下跌，但工資和租金繼續上漲；交通和能源價格下跌令通脹是「暫時性的」的觀點依然存在，但持續的通脹成為主導看法。

●10年期美國國債孳息率將升至2.75厘，而聯儲局在2022年完成縮減資產購買的計劃，並加息4次。

●產油國就高油價加快替代能源計劃的實施取得了共識，並使美國頁岩油生產商再次盈利，但該些國家無法增加足夠的產量來滿足需求。紐約油價將升至每桶100美元以上。

●核電成為一個具有廣泛認可及可行的能源替代方案，因為已經有足夠的安全措施來減少對其潛在危險。

●環境、社會及企業管治(ESG)除了成為公司決策的因素之外，政府機構還制定並執行新的監管標準。美國聯儲局率先實施壓力測試，以評估金融機構對氣候變化情景的脆弱性。

●美國發現無法購買足夠的鋰電池來為計劃生產的電動車提供動力。中國控制着鋰市場，以及用於製造傳輸工具的鈷和鎳市場，而該國選擇將該些資源的大部分供應保留給國內使用。

88歲的韋恩由1986年起每年都會公布十大驚奇預測，他一年前預測標指升穿4,500點的紀錄新高(2021年底收市為4,766點)。該報告去年預測小型股跑贏大型股，但實際上大型科技股繼續領跑美股大市。