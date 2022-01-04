陳蓓敏：建行股價走勢回勇　上望阻力位...

新的一年，恭祝各位讀者事事大吉，身體健康。港股在過去一年，表現之差，是抹不去的事實和歷史。全球股市均受惠寬鬆貨幣政策，唯獨港股卻逆流而下。過去是過去。在新的一年要拿捏板塊，捉緊商機。浮沉在悲觀情緒，只會痛失良機。有投資者喜愛美股，有人卻愛中國股市發展前景，各有所好。美股在今年中期選舉年內，在策略上，應有升幅表現。

全球變種病毒擴散之急速，令多國嚴封邊界。全球經濟首季仍冰封。今年中國經濟料見放緩至5.9%左右，市場已估計中央將使出組合拳，在財政、貨幣及政策上採取對應拳法，以穩定經濟表現。減息、降準和鼓勵銀行在小微貸上放行，支持中小企業。

2021年首11個月，國內五家大商業銀行在小微貸款增速逾37.2%，高於目標30%的增幅，達49.45萬億元人民幣。再生能源布局，減碳排放，推動可持續綠色能源生態發展。中央支持碳中和專項工具，陸續推出。隨着人口老化，病毒變種，藥物醫療需求增加，將是全球性。發展智慧型城市和基建，皆令數據、資產和資源重新有效配對，提振重估價值。以上是今年部分較有趣味的板塊，以作參考。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者客戶持有建行)