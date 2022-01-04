林嘉麒：美股是今年投資目標　港股仍有政策風險

新年快「上」，期望2022年港股新一年可以步步高陞，一改2021年的頹勢。恒指2021年全年跌14.1%，嚴重跑輸環球股市。不過，要數差，國企指數大跌22.76%，恒指科技指數更跌35.01%。相反，上證去年仍有得升4.8%，似乎只有港股獨弱。上一次，恒指全年跌超過一成，已經是2018年的事，當年跌13.61%，去年可以說是近十年最差的表現。

港股去年經歷大起大跌，恒指2月中一度突破3萬1千點，升至31,183點的全年高位，曾創超2年半高位，奈何之後逐級向下，一浪低於一浪。受到內地監管不確定性和審查收緊的影響，以及美國聯儲局加快縮減買債步伐，但引起的擔憂只是影響港股。64隻恒指成分股中，只有26隻錄得升幅。原因簡單，去年恒指成分股大大加重了科技股比例，ATMX已佔恒指超過兩成半比重，碰巧納入過程中面對平台經濟股及科網股的營運政策所影響，一眾科技股去年跌幅驚人。同時，港股氣氛受內房債務違約大大打擊，自恒大開始引起的債務問題連月困擾投資者情緒，房企或其理財產品接二連三的債務重組商談未如理想，事情遲遲未解決，香港資本市場已出現一波身家大縮水的情況。既然投資者的實力被削弱了，買家減少下，港股交投更會被影響。更何況，內房債務到期高峰將於今年一月至四月出現，似乎港股首季也不會有行運的可能，港股首季繼續落後於外圍股市機會大。

另一方面，要留意美國聯邦儲備委員會的數據，目前市政債券基金在未償債務中所佔比例達到了前所未有的24%。數據標誌着重大轉變的最新動向，即投資者在市場中買入並持有且年復一年靜靜地積累利息的做法，已經發生了根本性的改變。五年前，數字只有16%。2021年創紀錄的借款和投資水平證明，投資者的動作幅度已經遠遠超出了他們當初對疫情將引發的市政違約和破產浪潮的擔憂。

受刺激計劃的鼓舞，到去年底，美國各州和地方政府為新項目發放了3,023億美元的貸款。根據理柏(Refinitiv Lipper)的數據，截至12月15日，投資者向市政共有基金(Muni mutual fund)和交易所交易基金(ETF)投資了640億美元，這是自1992年開始記錄這一數據以來同期投資者所投資的金額最多的一次，其中包括220億美元的高收益基金。

一般來說，當信貸環境較好，供應減少而需求增加，投資者會願意承擔更大的風險，以取代他們以前持有的高評級債券的收益率。似乎外圍整體氣氛良好，只是Omicron或影響再度封關或經濟增長。相信投資者年內會繼續選擇貴的美股，總好過有政策風險但估值平的港股吧。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)