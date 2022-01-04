道指升246點　油金齊跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.22；港匯見7.797；離岸人民幣(CNH)報6.371；美元兌日圓處115.34；歐元報1.1299，英鎊報1.3482。金價處1,803.35美元。布油報78.97美元，紐油處75.91美元。比特幣跌2%，報4.63萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水100點。

●道指收報36,585點，升246點或0.68%，創收市新高；標指收報4,796點，升30點或0.64%，亦創收市新高；納指收報15,832點，升187點或1.2%。

●蘋果公司股價盤中高見182.88美元，為全球史上首家市值突破3萬億美元的上市公司。該公司股價收報182.01美元，升2.5%。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報23,399點，升124點或0.53%。

●即月恒生指數夜期收報23,350點，升84點，高水75點，成交17,108張。

●私募基金黑石集團(Blackstone)預測稱，由於債息及利率預期將會上揚，導致今年美股標指難以取得進展，相信價值股年內跑贏增長股，預料標指全年將有所調整，但幅度不會超過20%。

●紐約2月期油收報每桶76.08美元，升87美仙或1.16%；布蘭特3月期油收報每桶78.98美元，升1.2美元或1.54%。

●紐約2月期金收報每安士1,800.1美元，跌28.5美元或1.6%。

●德國DAX指數收報16,020點，升135點或0.86%；法國CAC指數收報7,217點，升64點或0.9%；意大利FTSE MIB指數收報27,730點，升383點或1.4%。

●美國去年11月建築支出按月上升0.4%，市場預期漲0.6%，前值向上修正至升0.4%。