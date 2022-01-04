花旗陳正犖：港樓有四大利淡　今年續跌達1成

去年香港住宅樓價曾於8月破頂，之後直至年底溫和調整3%，今年樓市或面臨更多利淡因素，有機會進一步下跌7至10%。

首先，過往多年住宅供不應求局面或逆轉。香港政府近年積極增加公私營住宅供應，即使明日大嶼及北部都會區等規劃可能需要五年或以上才見明顯影響，整體土地供應過去幾季亦逐步增加，主要受農地轉換步伐加快帶動。花旗預測，今年至2024年整體住宅供應，每年平均或達3.9萬伙，高於同期每年需求平均近3.8萬伙，當中私人住宅或供過於求約8,500伙。

私人發展商興建新盤進度，並未受到疫情的實質性影響，2022年至2024年私樓落成量有望增加，今年私人發展商可出售單位數量或達3.12萬伙，高於去年的2.86萬伙，如果推售當中的75%，即今年實際出售單位亦有機會高於2萬個。推盤量增加，發展商定價相應不會太過進取，新盤相對二手樓的價格今年或有機會無溢價。

除了供求，還有供樓成本及投資收益的因素。筆者預期，美國聯儲局今年三月或停止買新債，六月有機會開始加息，今年可能加息三次。如果本港一個月期銀行同業拆息跟隨聯邦基金利率上升，理論上整體按揭息率或由去年12月約1.5至1.6厘，升至今年底的2.2至2.3厘，當然加息後利率仍屬於低水平，對負擔能力影響輕微，但心理影響或大於實際，特別是對於投資者。根據地產代理數據，香港住宅樓價較歷史高位調整約3%，但租金指數表現更差，較2019年8月高位，低出近9%。目前投資住宅租務回報率約2.1厘，當按息處於1.5至1.6厘，物業投資者仍然享有50至60個基點的優勢，如果當按息上升至上述預測水平，住宅樓價又處於現水平，意味租金回報率將較按揭成本低出10至20個基點，屆時整體住宅投資需求或回落。

去年整體住宅成交增至十年高位，或已提早消耗了部分需求，加上負面因素有機會發酵，讀者或需對樓市及住宅發展商股份，持審慎看法。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖