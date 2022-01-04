【高盛推介】新能源汽車銷量倍增 比亞迪急彈
2022年01月04日 10:24
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周一(3日)回調約0.5%整固，周二(4日)早段發力急漲。早上開市隨即突破270港元水平，最高見279.6元，突破兩周高位。現報274元，升約3.3%。
比亞迪公布，去年全年汽車銷量達74.01萬輛，按年增長73.34%，當中新能源汽車銷量達60.38萬輛，按年增長2.18倍。而單計去年12月，汽車銷量達9.91萬輛，按年增長75.97%，當中新能源汽車銷量達9.39萬輛，按年增長2.26倍。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一獲資金轉向流入，有約70萬元。牛熊證方面，可見牛證及熊證於周一皆獲資金轉向流入，當中牛證有約120萬元，並較集中在235元收回區域的產品。周一流入熊證的資金有約70萬元，並較集中在290元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價310元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高的比迪購(18981)。高槓桿選擇可留意年期約2個月的低面值比迪購(16407)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(63314)，遠牛選擇可留意比迪牛(56331)，與現價有約25及35元收回距離。
比迪購18981，行使價300元，2022年3月21日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、行使價320元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
比迪購16407，行使價320元，2022年3月1日到期，實際槓桿10.2倍，高槓桿、低面值。
比迪牛63314，收回價250元，行使價246元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪牛56331，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇屬行使價220元以上、2個月期以上產品中，槓桿最高的比迪沽(16403)。高槓桿選擇可留意屬市場上2個月期以上產品中，槓桿最高的比迪沽(28952)。熊證方面的近熊選擇可留意比迪熊(59635)，遠熊選擇可留意比迪熊(59941)，與現價有約25及35元收回距離。
比迪沽16403，行使價250元，2022年4月21日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、行使價220元以上、2個月期以上產品中，槓桿最高。
比迪沽28952，行使價202.68元，2022年3月14日到期，實際槓桿7.6倍，市場上2個月期以上產品中，槓桿最高。
比迪熊59635，收回價300元，行使價304元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
比迪熊59941，收回價310元，行使價314元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，近35元收回距離遠熊。
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