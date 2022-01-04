【高盛推介】騰訊下挫落後大市　資金積極趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(4日)高開低走，早段高見458港元後倒跌並失守450元水平，最低見445.4元。現報447.6元，跌約1.4%，跌幅較大市深。恒騰網絡公布，附屬深圳景秀與騰訊附屬騰訊計算機於周一(3日)簽訂合作框架協議。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於周一獲資金轉向部署，當中認購證錄得約460萬元資金流入。周一流入牛證的資金有約150萬元，並較集中在440元收回區域的產品。此外，周二早段見資金積極趁低吸納。

淡倉方面，認沽證於上周五(12月31日)及本周一共錄得約400萬元資金流入。熊證於周一繼續獲資金流入，有約100萬元，並較集中在480至490元收回區域的產品。

騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿12.0倍，行使價550元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購15640，行使價500元，2022年3月28日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、低街貨。

騰訊購16624，行使價460元，2022年3月2日到期，實際槓桿11倍，短期、進取選擇。

騰訊牛56365，收回價405元，行使價402.2元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，近40元收回距離牛證。

騰訊沽11758，行使價415元，2022年2月23日到期，實際槓桿11.8倍，高槓桿。

騰訊沽29196，行使價380元，2022年3月23日到期，實際槓桿10倍，中期、低面值。

騰訊熊61313，收回價470元，行使價473元，換股比率500，槓桿比率15.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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