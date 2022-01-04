【高盛推介】騰訊下挫落後大市 資金積極趁低吸納
2022年01月04日 11:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(4日)高開低走，早段高見458港元後倒跌並失守450元水平，最低見445.4元。現報447.6元，跌約1.4%，跌幅較大市深。恒騰網絡公布，附屬深圳景秀與騰訊附屬騰訊計算機於周一(3日)簽訂合作框架協議。
觀察個股輪證資金流向，可見好倉於周一獲資金轉向部署，當中認購證錄得約460萬元資金流入。周一流入牛證的資金有約150萬元，並較集中在440元收回區域的產品。此外，周二早段見資金積極趁低吸納。
淡倉方面，認沽證於上周五(12月31日)及本周一共錄得約400萬元資金流入。熊證於周一繼續獲資金流入，有約100萬元，並較集中在480至490元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價550元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(11762)，條款突出，比不少價外產品的槓桿更高。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊購(15640)。短期的進取選擇可留意騰訊購(16624)。牛證方面可留意騰訊牛(56365)，與現價有約40元收回距離。
騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿12.0倍，行使價550元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購15640，行使價500元，2022年3月28日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、低街貨。
騰訊購16624，行使價460元，2022年3月2日到期，實際槓桿11倍，短期、進取選擇。
騰訊牛56365，收回價405元，行使價402.2元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，近40元收回距離牛證。
騰訊沽11758，行使價415元，2022年2月23日到期，實際槓桿11.8倍，高槓桿。
騰訊沽29196，行使價380元，2022年3月23日到期，實際槓桿10倍，中期、低面值。
騰訊熊61313，收回價470元，行使價473元，換股比率500，槓桿比率15.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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