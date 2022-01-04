網信辦：要求算法推薦服務不誘導未成年人沉迷網絡

國家互聯網信息辦公室等四部門發布《互聯網信息服務算法推薦管理規定》，規定自2022年3月1日起施行。《規定》明確了算法推薦服務提供者的信息服務規範，要求算法推薦服務提供者應當堅持主流價值導向，積極傳播正能量，不得利用算法推薦服務從事違法活動或傳播違法信息，應當採取措施防範及抵制傳播不良信息。不得利用算法實施影響網絡輿論、規避監督管理，以及壟斷和不正當競爭行為。要建立健全用於識別違法和不良信息的特徵庫，發現違法和不良信息的，應當採取相應的處置措施。

●不得誘導未成年人沉迷網絡、便利老年人安全使用

針對未成年人、老年人、勞動者及消費者等主體提供算法推薦服務的，《規定》明確如不得利用算法推薦服務誘導未成年人沉迷網絡，應便利老年人安全使用算法推薦服務。

●向用戶提供便捷的關閉算法推薦服務的選項

至於算法推薦服務提供者，應當向用戶提供不針對其個人特徵的選項，或向用戶提供便捷的關閉算法推薦服務的選項。用戶選擇關閉算法推薦服務，算法推薦服務提供者應當立即停止提供相關服務。

●國家網信辦負責人：不得傳播非國家規定範圍內的單位發布的新聞信息

國家互聯網信息辦公室有關負責人稱，算法推薦服務提供者提供互聯網新聞信息服務，應當依法取得互聯網新聞信息服務許可，規範開展互聯網新聞信息採編發布服務、轉載服務和傳播平台服務，不得生成合成虛假新聞信息，不得傳播非國家規定範圍內的單位發布的新聞信息。