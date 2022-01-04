美股知名淡友未認輸！估今年最多跌15%...

美股在新一波疫情下仍然牛氣沖天，道指及標指再創新高。然而，曾在2008年準確預測原材料暴跌，有「大宗商品之王」稱號的知名投資者及經濟學家Dennis Gartman警告，聯儲局(FED)今年加息幅度可能超出市場預期，美股有可能下跌10%至15%。

外電報道，儘管華爾街普遍預期FED將於今年升息3次，惟Gartman認為FED將會採取更激進做法，部分原因是新任命的委員傾向於鷹派。他又預期，可能有一次升息的幅度高達半厘，令今年底聯邦基金利率目標可能較目前高出最少1厘。

Gartman指出，由於FED今年會展現更為強硬的鷹派立場，美股可能面臨「緩慢、耗時費力」的下跌，跌幅或高達10%至15%。他認為在通脹持續上升的情況下，FED無可避免要加息，並造成股市下跌的催化劑。他重申，當FED開始收緊貨幣政策時，熊市就將到來，並會在今年稍後時間發生，這點毋庸置疑。

Gartman在美股屢創新高的同時，一直維持唱淡。他承認過去6個月他對熊市的預測是錯誤的，其投資策略亦可能錯過了更大收益。不過他未有否定自己看法，仍相信美股會下跌，但並非崩盤，因此可以逐步減少倉位，以一種安靜合理的方式離場觀望，是未來一、兩年的正確交易方式。