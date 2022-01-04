星展香港與海爾簽署首筆4億美元ESG掛鈎定期貸款

星展香港已與內地最大家電企業海爾集團簽署首筆約4億美元的ESG(環境、社會及企業管治)掛鈎定期貸款，以共同促進可持續發展和創建綠色未來。星展香港將作為此交易的獨家貸款人和可持續發展顧問，為海爾提供為期1年貸款。

貸款約定的ESG指標有助於中國在2060年前實現承諾的碳中和目標。根據協定，海爾將承諾在貸款期限內減少單位能源消耗。海爾集團旗下海爾智家以「綠色設計、綠色生產、綠色經營、綠色回收、綠色處置、綠色採購」的6-Green(6G)戰略，將低碳、循環、節能、減排融入企業日常營運及產品全生命週期。海爾集團視保持社會與環境的和諧關係作為首要任務，在堅持其可持續發展路線圖的同時，以創新為基礎，為客戶提供更加節能的產品，從而應對氣候變化。

星展銀行(香港)董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生稱，樂見通過此筆ESG掛鈎貸款，以助海爾實現綠色轉型，履行環境責任，希望繼續成為海爾可靠的合作夥伴，共同撰寫低碳未來的篇章。

海爾集團副總裁兼首席財務官邵新智指出，集團明白負責任的企業行為對保證公司和社會的長期成功十分重要，與星展香港合作的首筆ESG掛鈎貸款反映集團對ESG的重視，未來會推進海爾ESG目標的實施及落地。

星展香港為海爾的核心離岸銀行，亦為其全球業務發展的顧問。